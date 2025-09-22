У ніч проти 22 вересня в 11 регіонах Росії чули вибухи. Зокрема, гучно було в окупованому Криму.

Так, першими на атаку безпілотників поскаржилися мешканці анексованого півострова. Вони розповідали, що близько 19:30 дрони почали бити по південному берегу Криму. Повідомлялося, що кілька прильотів сталося у Форосі, селищі неподалік Ялти, передає 24 Канал.

Що саме дрони атакували в окупованому Криму?

Окупаційна влада заявила про удари БпЛА по кількох об'єктах на території санаторію "Форос", є постраждалі і загиблі.

Цікаво, що "Форос" є 5-зірковим, елітним місцем відпочинку. Ще в радянські часи тут відпочивали військові та чиновники.

Відомо, що увечері 21 вересня ресторан в атакованому санаторії був зачинений на спецобслуговування. Телеграм "Кримський вітер" пише про те, що там могли перебувати "важливі гості".

Крім того, росіяни заявляли про спалах "сухої трави" внаслідок падіння уламків безпілотника в Ялті

Зверніть увагу! Між Форосом та Ялтою розташовані чотири державні дачі. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. Російське видання "Проєкт" проводило розслідування і з'ясувало, що Володимир Путін зайняв одразу дві державні дачі – шосту та восьму. Про це пише видання "Крим. Реалії".

"Кримський вітер" підкреслив, що Путіна на дачах не було, а російські чиновники – цілком можливо. Також російські ЗМІ писали про те, що ЗСУ атакували так звану дачу "ФСБ", де кілька разів особисто відпочивав диктатор.

До слова, вранці ГУР повідомило, що в Криму вперше в історії були уражені два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Де ще українські дрони влаштували "бавовну"?

За даними міноборони Росії, знешкоджено 114 безпілотників, які атакували 11 регіонів, включно з Кримом.

по 25 – над територіями Ростовської області та Краснодарського краю,

19 – над Бєлгородською областю,

13 – над Астраханською областю,

10 – над Кримом,

7 – над Брянською областю,

5 – над акваторією Азовського моря,

по 3 – над територіями Ярославської та Волгоградської областей,

2 – над акваторією Чорного моря,

️ по 1 – над територіями Курської та Воронезької областей.

Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО відбили масовану повітряну атаку ворога. За його словами, у Міллерівському районі у хуторі Червона зірка спалахнула суха трава на площі 100 квадратних метрів.

До слова, саме у районі Міллерово розташований однойменний військовий аеродром.

Тим часом оперативний штаб Краснодарського краю повідомляє про пожежу на електропідстанції у станиці Стародерев'янковській в Каневському районі. Також зазначається, що уламки безпілотників впали на території трьох приватних домоволодінь у Слов'янську-на-Кубані. Через падіння уламків загорілася і "трава" в промзоні.

Губернатор Бєлгородської області своєю чергою розповів, що у Бєлгороді дрон здетонував біля будівлі міської адміністрації, внаслідок чого двоє осіб отримали поранення.

Що відомо про останні вибухи у Росії?