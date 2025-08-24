СБУ и ССО в День Независимости "поздравили" россиян ударом по комплексу "Новатэк" в Усть-Луге
- Дроны СБУ и ССО атаковали газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк" в Усть-Луге, вызвав пожар и взрывы, сообщили источники 24 Канала.
- Это вторая успешная атака на Усть-Луга в этом году, что затрудняет России торговлю нефтью и газом.
- Удар пришелся на криогенную установку, которая является ключевой в технологических процессах комплекса.
Порт Усть-Луга в Ленинградской области России ночью 24 августа атаковали дроны. Как оказалось, это было "поздравление" для россиян с Днем Независимости Украины от СБУ и ССО.
Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.
К теме Под ударом – Курская АЭС, порт и НПЗ: ночью дроны атаковали ряд регионов России
Что известно об атаке по Усть-Луге, которую осуществили СБУ и ССО?
Как сообщают собеседники 24 Канала, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.
Дроны СБУ и ССО попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк" / Видео Supernova+
Источники отмечают, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.
В результате атаки был сильный пожар и взрывы / Видео Supernova+
Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в этом году. Первая была в начале января.
Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом в обход санкций. По словам источников, эти удары снижают валютные поступления, которые Кремль использует для войны.
Удар по Усть-Луге усложнит торговлю нефтью и газом для России / Видео Supernova+
Что известно об атаке по порту Усть-Луга 24 августа?
Российские телеграмм-каналы 24 августа писали, что дроны атаковали порт в поселке Усть-Луга в Ленинградской области. Там работала ПВО, а "падение обломков" вызвало возгорание на терминале "Новатэк".
Прошлая атака на этот порт была 4 января 2025 года. Источники 24 Канала подтверждали, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров и успешно поразили цель. Там были поражены емкости с газовым конденсатом.
Стоит отметить, что терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота" и получает деньги для дальнейшего ведения войны против Украины.