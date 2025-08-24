Порт Усть-Луга в Ленинградской области России ночью 24 августа атаковали дроны. Как оказалось, это было "поздравление" для россиян с Днем Независимости Украины от СБУ и ССО.

Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.

Что известно об атаке по Усть-Луге, которую осуществили СБУ и ССО?

Как сообщают собеседники 24 Канала, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.

Дроны СБУ и ССО попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк" / Видео Supernova+

Источники отмечают, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

В результате атаки был сильный пожар и взрывы / Видео Supernova+

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в этом году. Первая была в начале января.

Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом в обход санкций. По словам источников, эти удары снижают валютные поступления, которые Кремль использует для войны.

Удар по Усть-Луге усложнит торговлю нефтью и газом для России / Видео Supernova+

