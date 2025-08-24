Порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії вночі 24 серпня атакували дрони. Як виявилося, це було "привітання" для росіян із Днем Незалежності України від СБУ та ССО.

Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела.

Що відомо про атаку по Усть-Лузі, яку здійснили СБУ та ССО?

Як повідомляють співрозмовники 24 Каналу, у ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

Дрони СБУ та ССО влучили у газопереробний комплекс компанії "Новатек" / Відео Supernova+

Джерела зазначають, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Внаслідок атаки була сильна пожежа та вибухи / Відео Supernova+

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у цьому році. Перша була на початку січня.

Через цей термінал Росія торгує нафтою та газом в обхід санкцій. За словами джерел, ці удари знижують валютні надходження, які Кремль використовує для війни.

Удар по Усть-Лузі ускладнить торгівлю нафтою та газом для Росії / Відео Supernova+