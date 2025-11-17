Восстановили – и снова прилетело: в России дроны попали в подстанцию в Ульяновской области
- Ульяновскую область России 17 ноября атаковали неизвестные дроны, есть попадание в энергетическую подстанцию 500 кВ в поселке Вешкайма.
- Губернатор Ульяновской области заявил, что атаку отбили без жертв, но спутниковые данные NASA подтверждают пожар на подстанции.
В Ульяновской области России неизвестные дроны 17 ноября атаковали подстанцию. Речь идет об энергообъекте на 500 кВ, расположенном в поселке Вешкайма.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа Astra.
Что известно об атаке подстанции в Вешкайме?
Губернатор Ульяновской области Алексей Руських заявил, что якобы была отражена атака "вражеских БПЛА" на подстанцию в Вешкаймском районе. По словам российского чиновника, жертв и пострадавших нет.
На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме,
– написал Руських.
В то же время, как отмечает Astra, данные спутников сервиса NASA Firms подтверждают пожар на подстанции 500 кВ Вешкайма в одноименном рабочем поселке Ульяновской области.
На подстанции в Вешкайме зафиксирован пожар / Фото Astra
"Подстанция 500 кВ Вешкайма – это связующее звено в энергокольце Поволжья: она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через атакованный объект проходят "значительные объемы электроэнергии", в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны", – рассказали журналисты.
Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО "Россети" – МЭС Волги. Ранее подстанцию уже атаковали 18 октября.
Относительно поражения подстанции высказался и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что объект был атакован после частичного восстановления, а сама подстанция является один из ключевых элементов российской энергосистемы и военной промышленности.
Стоит отметить, что Вешкайма расположена более чем в 710 километрах от административной границы Украины с Россией в Луганской области.
Где расположена Вешкайма: смотрите на карте
Кстати, военный эксперт Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что Украина продолжает наносить дальнобойные дроновые атаки вглубь территории России, однако важны также удары средней дальности для поражения уязвимых целей противника. В частности, очень важно поражать именно логистику россиян.
Где еще в России было неспокойно в последнее время?
Вечером 16 ноября взрывы слышали в российском Орле. Местные жители сообщали об атаке дронов, впоследствии над городом поднялся дым от пожара.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что украинские бойцы атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и базу хранения беспилотников "Рубикон". Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из основных производителей топлива для реактивных двигателей.
А 15 ноября неспокойно было в российском Волгограде. Сообщалось об атаках дронов, взрывы и пожары, в частности на Волгоградском НПЗ, а местный аэропорт закрывали.