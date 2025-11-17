Відновили – і знову прилетіло: у Росії дрони влучили в підстанцію в Ульяновській області

В Ульяновській області Росії невідомі дрони 17 листопада атакували підстанцію. Йдеться про енергооб'єкт на 500 кВ, розташований у селищі Вешкайма.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа Astra.

Що відомо про атаку підстанції у Вешкаймі?

Губернатор Ульяновської області Олексій Руських заявив, що нібито було відбито атаку "ворожих БпЛА" на підстанцію у Вешкаймському районі. За словами російського посадовця, жертв та постраждалих немає.

На місці падіння уламків працюють спецслужби. Електропостачання населених пунктів здійснюється у штатному режимі,

– написав Руських.

Водночас, як зауважує Astra, дані супутників сервісу NASA Firms підтверджують пожежу на підстанції 500 кВ Вешкайма в однойменному робочому селищі Ульяновської області.



На підстанції у Вешкаймі зафіксовано пожежу / Фото Astra

"Підстанція 500 кВ Вешкайма – це сполучна ланка в енергокільці Поволжя: вона забезпечує з'єднання між енергосистемами Ульяновської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області. Через атакований об'єкт проходять" значні обсяги електроенергії", у тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що прямують до центральних районів країни", – розповіли журналісти.

Підстанція належить та обслуговується філією ПАТ "Россеті" – МЕМ Волги. Раніше підстанцію вже атакували 18 жовтня.

Щодо ураження підстанції висловився і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зауважив, що об'єкт було атаковано після часткового відновлення, а сама підстанція є один з ключових елементів російської енергосистеми та військової промисловості.

Варто зазначити, що Вешкайма розташована за понад 710 кілометрів від адміністративного кордону України з Росією в Луганській області.

Де розташована Вешкайма: дивіться на карті

До речі, військовий експерт Василь Пехньо розповів в етері 24 Каналу, що Україна продовжує завдавати далекобійні дронові атаки вглиб території Росії, однак важливими також є удари середньої дальності для ураження вразливих цілей противника. Зокрема, дуже важливо уражати саме логістику росіян.

Де ще у Росії було неспокійно останнім часом?