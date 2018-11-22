Задержания возле Дома профсоюзов в Киеве: в полиции прокомментировали инцидент

В полиции подтвердили, что в результате инцидента в ночь на 22 ноября возле Дома профсоюзов в Киеве в управление полиции доставили 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там добавили, что вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде Дома профсоюзов, где расположен общепит, и принесли шины.

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На место немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа управления полиции. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции 6 человек. После установления их анкетных данных и предоставления объяснений всех отпустили,

– сообщили в столичной полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос о предоставлении правовой оценки этому событию.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило ряд активистов, поэтому они устроили в Киеве акцию протеста. В частности, активисты организации С14 раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".



Правоохранители избили и задержали ряд активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем – брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.



Через определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.



По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.