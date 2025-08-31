В ночь на 31 августа Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. оккупанты запустили 142 беспилотника разных типов с 4 направлений.

По состоянию на 09:00 силам ПВО удалось обезвредить 126 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"?

Захватчики запускали свои беспилотники из Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 10 локациях, падение обломков – на 6 локациях,

– говорится в сообщении военных.

Известно, что россияне массированно атаковали дронами Черноморск и его окрестности. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, там зафиксированы повреждения. В настоящее время более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Также повреждения получили частные дома и административные помещения. Один человек пострадал.

На фоне атаки БПЛА взрывы ночью раздавались и в Павлограде. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что противник терроризировал два района области. Агрессор применял дроны, открывал огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". В Никопольщине пострадал 46-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Повреждены два многоквартирных дома и нежилое здание. Разбиты 7 частных домов, 7 хозяйственных построек, еще одно – уничтожено. Зацепили также два гаража, линии электропередач и газопровода.

Громко было в Синельниково. Туда противник направил БПЛА. Возник пожар, который уже укрощен. В Покровском поселковом обществе района ранения получила 58-летняя женщина. Горела крыша частного дома. Возгорание ликвидировано.

Ночью над регионом было уничтожено 11 вражеских БПЛА.

