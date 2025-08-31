У ніч проти 31 серпня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Окупанти запустили 142 безпілотники різних типів з 4 напрямків.

Станом на 09:00 силам ППО вдалося знешкодити 126 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Українські дрони могли знищити 2 гелікоптери в аеропорту Сімферополя, — OSINT

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"?

Загарбники запускали свої безпілотники з Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння уламків – на 6 локаціях,

– йдеться у повідомленні військових.

Відомо, що росіяни масовано атакували дронами Чорноморськ та його околиці. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що під ударом опинилася енергетична інфраструктура, там зафіксовані пошкодження. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Також пошкоджень зазнали приватні будинки та адміністративні приміщення. Одна людина постраждала.