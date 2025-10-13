Зафиксировано попадание на 7 локациях: Воздушные силы рассказали о ночном ударе "Шахедами"

В ночь на 13 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось обезвредить 69 вражеских дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Ночью россияне запустили по Украине ударные БпЛА, атака до сих пор продолжается: где сейчас опасность

Как отработали силы ПВО?

В ночь на 13 октября (с 20:00 12 октября) враг атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Около 50 из них составляли именно ударные БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.