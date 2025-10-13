Зафіксовано влучання на 7 локаціях: Повітряні сили розповіли про нічний удар "Шахедами"

В ніч на 13 жовтня російські війська вкотре атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося знешкодити 69 ворожих дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювали сили ППО?

У ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) ворог атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Близько 50 із них становили саме ударні БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

