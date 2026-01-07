"Не имеете права": Россия впервые прокомментировала захват танкера "Маринера" ​​Штатами

В России впервые прокомментировали захват американцами нефтяного танкера "Маринера". Там назвали действия США нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ ТАСС.

Как Россия прокомментировала захват США танкера Маринера"?

По данным пророссийского издания, около 15:00 на нефтяной танкер "Маринера" высадился американский десант, а связь с судном оборвалась.

Кремль осудил такие действия Штатов и назвал захват американским флотом танкера под российским флагом в международных водах нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В Минобороны заявили, что судно якобы имеет временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права.

В то же время Министерство транспорта России утверждает, что военные США высадились на судно в открытом море за пределами территориальных вод любого государства.

Ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, должным образом зарегистрированных в юрисдикции других государств,

– добавили в Минтрансе.

Российский МИД отметил, что Москва внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на нефтяной танкер под российским флагом.

По данным СМИ, нефтяной танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России. Ранее он был зарегистрирован в российском реестре судов с припиской в порту Сочи.

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству назвал ситуацию с танкером откровенным пиратством. По его словам, все произошло по так называемым "правилам", однако с нарушением норм международного права.

В то же время пропагандистские медиа сообщают о захвате американцами еще одного нефтяного танкера в Карибском бассейне – "Sophia". Впрочем россияне пока этот инцидент не комментируют.

Действительно ли танкер принадлежит России?

По данным Международной морской организации, ранее танкер был зарегистрирован в Панаме, Палау, Либерии и на Маршалловых островах. Это судно принадлежит турецкой компании Louis Marine Shipholding Enterprises и является частью так называемого "теневого флота", перевозящего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Ранее судно идентифицировалось как Bella И, впрочем впоследствии его перерегистрировали. Теперь танкер называется "Маринера" и принадлежит российскому флоту.

Произошло это после того, как американцы предприняли ряд попыток остановить подсанкционную лодку в Карибском море.

Экипаж Bella I кое-как нарисовал триколор на борту судна и сообщил береговые службы, впрочем американские чиновники заявили, что на момент начала преследования судно более недели ходило под фальшивым флагом и не имело легитимной регистрации.

Как США объясняют захват танкера под российским флагом?