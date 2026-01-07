У Росії вперше прокоментували захоплення американцями нафтового танкера "Марінера". Там назвали дії США порушенням Конвенції ООН з морського права.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Як Росія прокоментувала захоплення США танкера Марінера"?

За даними проросійського видання, близько 15:00 на нафтовий танкер "Марінера" висадився американський десант, а зв'язок із судном обірвався.

Кремль засудив такі дії Штатів та назвав захоплення американським флотом танкера під російським прапором у міжнародних водах порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Кремль заявив, що судно нібито має тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права.

Водночас Міністерство транспорту Росії стверджує, що військові США висадились на судно у відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої держави.

Жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикції інших держав,

– додали у Мінтрансі.

За даними ЗМІ, нафтовий танкер "Марінера" 24 грудня отримав тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Росії.

Голова комітету Ради Федерації з держбудівництва назвав ситуацію з танкером відвертим піратством. За його словами, усе відбулось за так званими "правилами", однак з порушенням норм міжнародного права.