Заявление Шойгу о "грязной" бомбе: Галлямов предположил, какова цель России
Своими заявлениями о "грязной бомбе" Кремль надеется достичь стратегической цели в войне против Украины. В Москве надеются, что новая попытка ядерного шантажа все-таки даст какие-то дипломатические плоды.
Если Россия не сможет выполнить задачу-минимум из-за своей риторики о "грязной бомбе", это еще больше приблизит Путина к поражению в войне. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.
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Путин хочет переговоров
Эксперт отметил, что в Кремле вряд ли рассчитывают, что кто-то им поверит об историях "грязной украинской бомбы".
"У украинцев, в принципе, все неплохо, а вот Россия – в дипломатической изоляции, на стороне Украины весь цивилизованный мир, а россияне отступают на фронте. То есть украинцам нечего заниматься авантюрами, причем – на своих территориях, логики в этом нет ", – объяснил обозреватель.
По его мнению, даже россияне не будут рассчитывать на то, что хоть кто-то поверит в "очевидную ложь России".
Я думаю, что цель этой истории состоит в том, чтобы убедить украинцев в том, что Россия серьезно собирается взорвать ядерную бомбу. То есть она уже якобы приступила к подготовке общественного мнения, обвиняет украинцев и сама собирается это делать. Цель такой дезинформации – посадить украинцев за стол переговоров,
– добавил аналитик.
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По его словам, это стратегическая задача Путина, потому что войну Россия проиграет .
"Это сжирает все больше ресурсов, затягивать войну тоже нет смысла. Система реально исчерпала себя, она не может мобилизовать ресурсы. Все есть, но режим просто не в состоянии все это организовать, он уже весь свой ресурс выработал. Система работает на грани своих возможностей". Затягивание войны тоже не отвечает интересам Путина", – заметил политолог.
Он подчеркнул, что Кремлю важно убедить Зеленского сесть за стол переговоров и пойти на какие-нибудь уступки.
"Это можно сделать только с помощью ядерного шантажа. Похоже, что других вариантов не осталось. Цель этой истории – попытка убедить украинцев в том, что российское руководство планирует взорвать эту ядерную бомбу", – резюмировал Галлямов.
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России никто не верит
Аналогичное мнение во время эфира 24 канала высказал другой эксперт – военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, когда россияне говорят о том, что украинцы хотят использовать "грязную бомбу" – это значит, что у них такие планы и нужно на это обращать внимание.
Вчерашний "телефонный марафон" Шойгу, когда он весь день провел по телефону, вызванивая своих коллег – это может быть попыткой начала какого-нибудь переговорного процесса на площадке Минобороны. Это начало попытки начать переговоры, которые очень нужны сейчас России. Поэтому в этой ситуации использование "грязной бомбы" – это информационный повод,
– подчеркнул специалист.
По его словам, все прекрасно понимают, что такой бомбы в Украине нет.
"Ни в Британии, ни во Франции, ни в США не поверили в этот трюк, но это попытка начать какой-то диалог", – указал Попович.
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В России увидели "грязную бомбу" в Украине: что известно
- 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил по телефону в Минобороны Франции, Турции и Британии и заявил, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу".
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это отметил, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то подобное готовит, то это означает, что Россия уже все это и подготовила.
- В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума.
- Кроме того, эксперты считают, что заявления Кремля делались для запугивания западных партеров, помогающих Украине.