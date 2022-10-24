Заява Шойгу про "брудну" бомбу: Галлямов припустив, яка ціль Росії

Своїми заявами про "брудну бомбу" Кремль сподівається досягнути стратегічної цілі у війні проти України. У Москві сподіваються, що нова спроба ядерного шантажу все-таки дасть якісь дипломатичні плоди.

Якщо Росія не зможе виконати завдання-мінімум через свою риторику про "брудну бомбу", це ще більше наблизить Путіна до поразки у війні. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

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Путін хоче переговорів

Експерт зазначив, що у Кремлі навряд чи розраховують, що хтось їм повірить про історії щодо "брудної української бомби".

"В українців, у принципі, все непогано, а от Росія – в дипломатичній ізоляції, на боці України весь цивілізований світ, а росіяни відступають на фронті. Тобто українцям нема чого займатися авантюрами, причому – на своїх територіях, логіки в цьому немає", – пояснив оглядач.

На його думку, навіть росіяни не розраховуватимуть на те, що хоч хтось повірить в "очевидну брехню Росії".

Я думаю, що мета цієї історії в тому, щоб переконати українців у тому, що Росія серйозно збирається підірвати ядерну бомбу. Тобто вона вже нібито розпочала підготовку громадської думки, звинувачує українців і сама збирається це робити. Ціль такої дезінформації – посадити українців за стіл переговорів,

– додав аналітик.

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За його словами, це стратегічне завдання Путіна, бо війну Росія програє.

"Це зжирає все більше ресурсів, затягувати війну теж немає сенсу. Система реально вичерпала себе, вона неспроможна мобілізувати ресурси. Все є, але режим просто не в змозі все це організувати, він уже весь свій ресурс виробив. Система працює на межі своїх можливостей. Затягування війни теж не відповідає інтересам Путіна", – зауважив політолог.

Він підкреслив, що Кремлю важливо переконати Зеленського сісти за стіл переговорів та піти на якісь поступки.

"Це можна зробити лише за допомогою ядерного шантажу. Схоже, що інших варіантів не залишилося. Мета цієї історії – спроба переконати українців, що російське керівництво планує підірвати цю ядерну бомбу", – резюмував Галлямов.

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Росії ніхто не вірить

Аналогічну думку під час ефіру 24 каналу висловив інший експерт – військовий оглядач Денис Попович. На його думку, коли росіяни говорять про те, що українці хочуть використати "брудну бомбу" – це означає, що вони мають такі плани й треба на це звертати увагу.

Вчорашній "телефонний марафон" Шойгу, коли він весь день провів за телефоном, видзвонюючи своїх колег – це може бути спробою початку якогось переговорного процесу на майданчику Міноборони. Це початок спроби почати переговори, які дуже потрібні зараз Росії. Тому у цій ситуації використання "брудної бомби" – це інформаційний привід,

– підкреслив фахівець.

За його словами, всі чудово розуміють, що такої бомби в Україні нема.

"Ні в Британії, ні в Франції, ні в США не повірили у цей трюк, але це є спроба розпочати якийсь діалог", – вказав Попович.

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