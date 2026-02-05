Стоит ли обжаловать заключение ВВК и когда это срабатывает: объяснение юриста
- Заключение военно-врачебной комиссии можно обжаловать, но успех возможен лишь в 30 – 40% случаев.
- Обжалование через высшие ВВК длится 2–3 месяца, а судебное разбирательство может занять до полугода, при этом решение ВВК остается в силе.
Заключение военно-врачебной комиссии во время мобилизации можно обжаловать. Однако, успешным такой процесс является лишь в 30 – 40% случаев.
Несмотря на то, что вывод можно обжаловать, он все равно остается в силе на период рассмотрения жалобы. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказывает адвокат Юрий Костынюк.
Стоит ли оспаривать заключение ВВК?
По словам Костынюка, высшие ВВК и суды могут отменить решение низших комиссий, если при осмотре не были учтены медицинские документы или допущены нарушения процедуры. В случае удовлетворения жалобы назначается повторный медосмотр.
Юрист отмечает, что для пересмотра решения необходимы актуальные справки от врачей государственных или коммунальных медучреждений. При этом подача жалобы не останавливает мобилизацию – лицо могут призвать на службу еще до завершения рассмотрения дела.
Продолжительность обжалования через ВВК высшего уровня составляет в среднем 2 – 3 месяца, тогда как судебное разбирательство может длиться до полугода. На весь этот период решение ВВК, как правило, остается в силе.
Что стоит знать об отсрочках и бронировании в 2026 году?
В Украине расширили автоматическое продление отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. Механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.
Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новые правила упрощают документооборот, не указывая количество военнообязанных, подлежащих бронированию, для более быстрого принятия решений.
Зарплатный минимум для бронирования от мобилизации составляет 2,5 минимальных зарплат, что с 2026 года составит 21 617 гривен. Новые правила не распространяются на некоторые предприятия.