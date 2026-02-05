Стоит ли обжаловать заключение ВВК и когда это срабатывает: объяснение юриста

Заключение военно-врачебной комиссии во время мобилизации можно обжаловать. Однако, успешным такой процесс является лишь в 30 – 40% случаев.

Несмотря на то, что вывод можно обжаловать, он все равно остается в силе на период рассмотрения жалобы. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказывает адвокат Юрий Костынюк.

Смотрите также Может ли ТЦК штрафовать дважды за одно нарушение: что говорят юристы

Стоит ли оспаривать заключение ВВК?

По словам Костынюка, высшие ВВК и суды могут отменить решение низших комиссий, если при осмотре не были учтены медицинские документы или допущены нарушения процедуры. В случае удовлетворения жалобы назначается повторный медосмотр.

Юрист отмечает, что для пересмотра решения необходимы актуальные справки от врачей государственных или коммунальных медучреждений. При этом подача жалобы не останавливает мобилизацию – лицо могут призвать на службу еще до завершения рассмотрения дела.

Продолжительность обжалования через ВВК высшего уровня составляет в среднем 2 – 3 месяца, тогда как судебное разбирательство может длиться до полугода. На весь этот период решение ВВК, как правило, остается в силе.

Что стоит знать об отсрочках и бронировании в 2026 году?