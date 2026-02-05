Чи варто оскаржувати висновок ВЛК і коли це спрацьовує: пояснення юриста
- Висновок військово-лікарської комісії можна оскаржити, але успіх можливий лише в 30 – 40% випадків.
- Оскарження через вищі ВЛК триває 2–3 місяці, а судовий розгляд може зайняти до пів року, при цьому рішення ВЛК залишається чинним.
Висновок військово-лікарської комісії під час мобілізації можна оскаржити. Проте, успішним такий процес є лише у 30 – 40% випадків.
Попри те, що висновок можна оскаржити, він все одно залишається чинним на період розгляду скарги. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповідає адвокат Юрій Костинюк.
Чи варто оскаржувати висновок ВЛК?
За словами Костинюка, вищі ВЛК та суди можуть скасувати рішення нижчих комісій, якщо під час огляду не були враховані медичні документи або допущені порушення процедури. У разі задоволення скарги призначається повторний медогляд.
Юрист наголошує, що для перегляду рішення необхідні актуальні довідки від лікарів державних або комунальних медзакладів. При цьому подання скарги не зупиняє мобілізацію – особу можуть призвати на службу ще до завершення розгляду справи.
Тривалість оскарження через ВЛК вищого рівня становить у середньому 2 – 3 місяці, тоді як судовий розгляд може тривати до пів року. На весь цей період рішення ВЛК, як правило, залишається чинним.
Що варто знати про відстрочки та бронювання у 2026 році?
В Україні розширили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, включивши сім нових категорій. Механізм автоматичного продовження працює онлайн через Резерв+ та ЦНАП, що зменшує бюрократію і черги в ТЦК.
Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. Нові правила спрощують документообіг, не вказуючи кількість військовозобов'язаних, що підлягають бронюванню, для швидшого прийняття рішень.
Зарплатний мінімум для бронювання від мобілізації становить 2,5 мінімальних зарплат, що з 2026 року складе 21 617 гривень. Нові правила не поширюються на деякі підприємства.