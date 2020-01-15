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      Заключенные заявили о страшных пытках в Харьковской колонии

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      Осужденные колонии №25 в Харькове заявили о пытках. А впоследствии в заведение перестали впускать адвокатов, через спецрежим, который якобы пришлось ввести из-за бунта в исправительном учреждении. Сейчас дело расследуют ГБР и Офис Генпрокурора.

      Что произошло в Харьковской колонии

      Бывший заключенный Сергей Ларин уже на свободе рассказал шокирующие подробности увиденного в харьковской колонии. На бесчеловечное поведение работников исправительного учреждения жаловались и другие осужденные.

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      "Людям туалетную бумагу в ж*пу запихивали. Палки запихивали", – сказал бывший заключенный.

      тортури вязниця
      Бывший заключенный Сергей Ларин

      Впервые о пытках в харьковской колонии правозащитники услышали в конце декабря. А потом и своими глазами увидели ожоги на теле заключенного.

      Скотчем связали на семь суток и лишь давали пить. И связали так, что еле мог дышать. Понятно, что все физиологические потребности он справлял под себя,
       сказал руководитель Центра стратегической защиты ХПГ Геннадий Токарев.

      Все жалобы заслушать не успели, поэтому хотели прийти снова, после рождественских праздников. Но их во второй раз уже не впустили. Мол, в исправительном учреждении узнали о подготовке бунта – и объявили спецрежим. По словам Сергея Ларина, подавление бунта в колонии началось в 3:00 8 января и имело такой вид:

      Я спал, меня разбудили. Меня в трусах выволокли, бросили в штаб. И так со всеми теми, кто ходил в правозащитную группу и писали заявления. После того, как бросили, сказали ползти на 4 этаж на пузе,
      – вспомнил освобожденный из 25 колонии Сергей Ларин.

      Наконец в колонию удалось зайти мониторинговой группе Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Им удалось выяснить, что во время подавления бунта 22 осужденных получили легкие телесные повреждения.

      Как реагируют правоохранители

      Делом Алексеевской колонии уже занялись следователи ГБР и в Генпрокуратуре. Проверяют превышение полномочий администрацией – правомерно ли те применили спецсредства к людям.

      "По версии администрации указанной колонии, осужденные лица оказывали сопротивление. Указанный факт сейчас проверяется прокуратурой области. И вскоре будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям администрации", – сказал прокурор Сергей Шевцов.

      Пока никому еще не вручили подозрение. В случае доказательства вины, должностным лицам грозит от трех до восьми лет тюрьмы. В Администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины события 8 января назвали "групповыми противоправными действиями". Подчеркивают, применили наручники из-за того, что осужденные оказывали сопротивление и препятствовали обыску.

      Интересно, что около месяца назад колония прозвучала на всю страну в другом уголовном деле. Нескольких руководителей подозревают в перепродаже продуктов. Но несмотря на все, сейчас Алексеевская колония считается образцовой.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Харькова
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