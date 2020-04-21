Заместитель мэра Днепра сказал, когда будут обсуждать ослабление карантина в городе
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсирует определенное ослабление карантина уже 27 апреля в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. Однако ослабят ли ограничения в Днепре – пока неизвестно.
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що наразі послаблення карантину ще не обговорювали.
Читайте також Десятки людей у Дніпрі стояли в черзі у Троїцьку церкву: поліція відкрила справу
"Ми не плануємо відкривати нічого зараз. Ми будемо дивитись, як ситуація розвиватиметься в країні. Наразі не йде мова про карантин (продовження чи послаблення – 24 канал). Я думаю в 20-х числах травня цю ситуацію можна буде переглянути", – сказав Лисенко.
За його словами, мешканці Дніпра майже не порушують умови карантину.
Місто достатньо дисципліноване. Мешканці з розумінням відносяться. Є певні індивідууми, які розповідають, що ніякого вірусу немає і все придумав Черчилль. Однак в основному – мешканці з розумінням відносяться,
– наголосив заступник мера.
Лисенко зазначив, що на Великдень також у місті було мало порушень. Більшість містян дивились літургії онлайн, а ті, хто все ж йшов до церкви – строго дотримувались карантину. Також заступник мера розповів, що у Дніпро закупили багато апаратів штучної вентиляції легень.
"Ми готові до будь-яких викликів. На жаль, центральна влада допомагати нам не спішить. Всі проблеми вирішуються місцевим бюджетом. В жодній країні світу немає такого, щоб епідеміями займались місцеві органи правління", – додав Лисенко.
Читайте также
Выбор редакции
-
Сидеть в кресле премьера по очереди: в Израиле придумали способ выйти из политического кризисасегодня , 06:20
-
Главные новости 20 апреля: когда в Украине будет пик COVID-19, потери на войнесегодня , 08:01
-
За сутки в Испании и Беларуси зафиксировали почти одинаковое количество больных COVID-19сегодня , 08:40
-
У Ким Чен Ына ухудшилось состояние здоровья, ему проводили операцию, – СМИсегодня , 09:07
-
Цена нефти WTI вернулась к положительному значению, однако достигает всего полтора долларасегодня , 09:34
-
Трамп своим указом собирается прекратить иммиграцию в СШАсегодня , 08:56