Поезд Киев – Перемышль якобы заминирован: пассажиров высадили посреди поля
- Поезд Киев – Перемышль был якобы заминирован, пассажиров эвакуировали на открытой местности.
- Саперы также проверяют поезд Киев – Будапешт на наличие взрывоопасных предметов, официальной информации пока нет.
Международный поезд Киев – Перемышль был якобы заминирован. Всех пассажиров высадили под открытым небом.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм паблики.
Что известно о заминировании поезда?
По информации СМИ, 13 декабря около 13:00 стало известно о якобы заминировании международного поезда, который двигался по маршруту Киев – Перемышль. По словам очевидцев, пассажиров с багажом эвакуировали из вагонов и высадили на открытой местности. Где именно остановился поезд неизвестно.
Пассажиры поезда Киев – Перемышль сообщили "Суспільному", что движение остановили на территории Польши после сообщения о вероятном минировании. Поезд только начал движение и почти сразу остановился.
Работники Укрзализныци отметили, что ранее с подобными ситуациями на территории Польши не сталкивались, поэтому сейчас уточняют алгоритм действий.
Впоследствии из соцсетей стало известно, что саперы также осуществляют осмотр еще одного поезда международного сообщения Киев – Будапешт с целью проверки на наличие взрывоопасных предметов.
Пока официальной информации нет.
24 Канал пытается связаться с полицией и пресс-службой Укрзализныци, чтобы выяснить обстоятельства и детали инцидента.
Какие поезда недавно якобы заминировали?
5 декабря вечером появилось сообщение о якобы заминировании поезда "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье.
Поезд вынужденно остановился для проверки на наличие взрывчатки неподалеку от Пятихаток.
В Укрзализныце сообщили, что информация о минировании поезда номер 731 оказалась ложной.