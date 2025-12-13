Кілька міжнародних поїздів було нібито заміновано, пасажирів висадили посеред поля, – соцмережі

Міжнародний поїзд Київ – Перемишль було нібито заміновано. Усіх пасажирів висадили просто неба.

Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм пабліки.

Що відомо про замінування потяга?

З інформацією ЗМІ, 13 грудня близько 13:00 з'явилось повідомлення про нібито замінування міжнародного потяга, який рухався за маршрутом Київ – Перемишль. За словами очевидців, пасажирів з багажем евакуювали з вагонів та висадили на відкритій місцевості. Де саме зупинився поїзд невідомо.

Пасажири поїзда Київ – Перемишль повідомили "Суспільному", що рух зупинили на території Польщі після повідомлення про ймовірне мінування. Потяг тільки почав рух і майже одразу зупинився.

Працівники Укрзалізниці зазначили, що раніше з подібними ситуаціями на території Польщі не стикались, тому наразі уточнюють алгоритм дій.

Згодом із соцмереж стало відомо, що сапери також здійснюють огляд ще одного потяга міжнародного сполучення Київ – Будапешт з метою перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Наразі офіційної інформації немає.

24 Канал намагається зв'язатись із поліцією та пресслужбою Укрзалізниці, аби з'ясувати обставини та деталі інциденту.

Які потяги нещодавно нібито заміновували?