Кілька міжнародних поїздів було нібито заміновано, пасажирів висадили посеред поля, – соцмережі
- Потяг Київ – Перемишль був нібито замінований, пасажирів евакуювали на відкритій місцевості.
- Сапери також перевіряють потяг Київ – Будапешт на наявність вибухонебезпечних предметів, офіційної інформації поки що немає.
Міжнародний поїзд Київ – Перемишль було нібито заміновано. Усіх пасажирів висадили просто неба.
Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм пабліки.
Що відомо про замінування потяга?
З інформацією ЗМІ, 13 грудня близько 13:00 з'явилось повідомлення про нібито замінування міжнародного потяга, який рухався за маршрутом Київ – Перемишль. За словами очевидців, пасажирів з багажем евакуювали з вагонів та висадили на відкритій місцевості. Де саме зупинився поїзд невідомо.
Пасажири поїзда Київ – Перемишль повідомили "Суспільному", що рух зупинили на території Польщі після повідомлення про ймовірне мінування. Потяг тільки почав рух і майже одразу зупинився.
Працівники Укрзалізниці зазначили, що раніше з подібними ситуаціями на території Польщі не стикались, тому наразі уточнюють алгоритм дій.
Згодом із соцмереж стало відомо, що сапери також здійснюють огляд ще одного потяга міжнародного сполучення Київ – Будапешт з метою перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.
Наразі офіційної інформації немає.
24 Канал намагається зв'язатись із поліцією та пресслужбою Укрзалізниці, аби з'ясувати обставини та деталі інциденту.
Пасажирів потяга Перемишль – Київ евакуювали: дивіться відео Суспільного
Евакуація пасажирів з потяга в Польщі: дивіться відео
Які потяги нещодавно нібито заміновували?
5 грудня ввечері з'явилось повідомлення про нібито замінування потягу "Інтерсіті" сполученням Київ – Запоріжжя.
Потяг вимушено зупинився для перевірки на наявність вибухівки неподалік від П'ятихаток.
В Укрзалізниці повідомили, що інформація про мінування потягу номер 731 виявилась хибною.