24 сентября, 20:00
Опасные погодные явления: заморозки будут почти по всей Украине

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине ночью 25 сентября на севере, а 26 – 27 сентября по всей стране, кроме юга и Закарпатья.
  • Заморозки будут достигать 0...-3 градусов на поверхности почвы, объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики обнародовали предупреждение об ухудшении погоды. В следующие три дня в ряде областей будут заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут заморозки?

Так, в следующие трое суток опасные метеорологические явления прогнозируют в ряде регионов Украины.

Ночью 25 сентября в северной части страны, 26 – 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-3. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Какой будет погода в Украине?

  • Нынешнее похолодание может принести снег и мокрый снег в Карпаты, рассказали 24 Каналу в Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии.

  • Синоптик Виталий Постригань рассказал, что 25 сентября ожидается приход нового мощного антициклона "Petralilly", сформировавшегося в сухом арктическом воздухе. Это означает, что погода в Украине будет холодной, однако солнечной.

  • В дальнейшем холод будет продолжаться. По словам Постриганя, погода будет соответствовать показателям первой декады октября.