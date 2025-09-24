Синоптики обнародовали предупреждение об ухудшении погоды. В следующие три дня в ряде областей будут заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Похолодание и заморозки до -3 градусов: прогноз ночных и дневных температур на неделю

Где будут заморозки?

Так, в следующие трое суток опасные метеорологические явления прогнозируют в ряде регионов Украины.

Ночью 25 сентября в северной части страны, 26 – 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-3. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где будут заморозки 25 – 27 сентября / карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине?