Небезпечні погодні явища: заморозки будуть майже по всій Україні
- Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні вночі 25 вересня на півночі, а 26 – 27 вересня по всій країні, крім півдня та Закарпаття.
- Заморозки досягатимуть 0...-3 градусів на поверхні ґрунту, оголошено жовтий рівень небезпеки.
Синоптики оприлюднили попередження про погіршення погоди. У наступні три дні у низці областей будуть заморозки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Похолодання та заморозки до -3 градусів: прогноз нічних і денних температур на тиждень
Де будуть заморозки?
Так, у наступні три доби небезпечні метеорологічні явища прогнозують у низці регіонів України.
Вночі 25 вересня у північній частині країни, 26 – 27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні грунту 0...-3. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Де будуть заморозки 25 – 27 вересня / карти Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні?
Нинішнє похолодання може принести сніг та мокрий сніг у Карпати, розповіли 24 Каналу в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптик Віталій Постригань розповів, що 25 вересня очікується прихід нового потужного антициклону "Petralilly", що сформувався в сухому арктичному повітрі. Це означає, що погода в Україні буде холодною, проте сонячною.
Надалі холод триватиме. За словами Постриганя, погода відповідатиме показникам першої декади жовтня.