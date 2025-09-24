Синоптики оприлюднили попередження про погіршення погоди. У наступні три дні у низці областей будуть заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть заморозки?

Так, у наступні три доби небезпечні метеорологічні явища прогнозують у низці регіонів України.

Вночі 25 вересня у північній частині країни, 26 – 27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні грунту 0...-3. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Де будуть заморозки 25 – 27 вересня / карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні?