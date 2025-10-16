Второй месяц осени принес в Украину прохладную погоду. В пятницу, 17 октября, в некоторых областях столбики термометра опустятся ниже нуля.

Там на поверхности почвы возможны заморозки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где прогнозируют заморозки 17 октября?

По данным Укргидрометцентра, ночью 17 октября на востоке и юго-востоке страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градусов. В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Обратите внимание! Заморозки, как объяснял синоптик Иван Семилит, возникают из-за повышения давления, которое приводит к уменьшению облачности. Это является причиной более интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.

Погода в Украине: коротко о главном