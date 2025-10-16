Укр Рус
Температура опустится до -3: где и когда возможны заморозки
16 октября, 21:22
Температура опустится до -3: где и когда возможны заморозки

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • В ночь на 17 октября на востоке и юго-востоке Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градусов.
  • Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Второй месяц осени принес в Украину прохладную погоду. В пятницу, 17 октября, в некоторых областях столбики термометра опустятся ниже нуля.

Там на поверхности почвы возможны заморозки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где прогнозируют заморозки 17 октября?

По данным Укргидрометцентра, ночью 17 октября на востоке и юго-востоке страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градусов. В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Обратите внимание! Заморозки, как объяснял синоптик Иван Семилит, возникают из-за повышения давления, которое приводит к уменьшению облачности. Это является причиной более интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха ночью.

Погода в Украине: коротко о главном

  • На выходных синоптики прогнозируют в Украине осадки. 18 октября в части областей ожидаются умеренные дожди, тогда как уже на следующий день, 19 октября, они будут сопровождаться мокрым снегом.

  • Однако впоследствии, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в Украину придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет с 27 по 31 октября.