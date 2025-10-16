Укр Рус
24 Канал Новини України Температура опуститься до -3: де та коли можливі заморозки
16 жовтня, 21:22
2

Температура опуститься до -3: де та коли можливі заморозки

Надія Батюк
Основні тези
  • У ніч на 17 жовтня на сході та південному сході України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градусів.
  • Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Другий місяць осені приніс до України прохолодну погоду. У п'ятницю, 17 жовтня, у деяких областях стовпчики термометра опустяться нижче нуля.

Там на поверхні ґрунту можливі заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також У частині України вдарять заморозки, але чи будуть дощі: прогноз погоди на 17 жовтня 

Де прогнозують заморозки 17 жовтня?

За даними Укргідрометцентру, вночі 17 жовтня на сході та південному сході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градусів. У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Зверніть увагу! Заморозки, як пояснював синоптик Іван Семиліт, виникають через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.

Погода в Україні: коротко про головне

  • На вихідних синоптики прогнозують в Україні опади. 18 жовтня у частині областей очікуються помірні дощі, тоді як вже наступного дня, 19 жовтня, вони супроводжуватимуться мокрим снігом.

  • Однак згодом, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до України прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде з 27 по 31 жовтня.