Температура опуститься до -3: де та коли можливі заморозки
- У ніч на 17 жовтня на сході та південному сході України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градусів.
- Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Другий місяць осені приніс до України прохолодну погоду. У п'ятницю, 17 жовтня, у деяких областях стовпчики термометра опустяться нижче нуля.
Там на поверхні ґрунту можливі заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також У частині України вдарять заморозки, але чи будуть дощі: прогноз погоди на 17 жовтня
Де прогнозують заморозки 17 жовтня?
За даними Укргідрометцентру, вночі 17 жовтня на сході та південному сході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 градусів. У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Зверніть увагу! Заморозки, як пояснював синоптик Іван Семиліт, виникають через підвищення тиску, який призводить до зменшення хмарності. Це є причиною інтенсивнішого вихолодження приземного шару повітря вночі.
Погода в Україні: коротко про головне
На вихідних синоптики прогнозують в Україні опади. 18 жовтня у частині областей очікуються помірні дощі, тоді як вже наступного дня, 19 жовтня, вони супроводжуватимуться мокрим снігом.
Однак згодом, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до України прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни. Найтепліше буде з 27 по 31 жовтня.