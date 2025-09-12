Украинские пограничники следят за развертыванием российско-белорусских военных учений, стартовавших 12 сентября. Сообщается, что вражеские войска пока не проявляют особой активности, однако стоит быть готовыми к провокациям.

Сейчас количество российских военных, задействованных в учениях "Запад-2025" на территории Беларуси, меньше, чем в 2023 году. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

К теме В Беларуси стартовали совместные с Россией учения "Запад-2025": что запланировал враг

Как пограничники оценивают ситуацию?

По словам Демченко, значительного скопления российских войск в Беларуси пока нет. Количественно военных значительно меньше, по сравнению с предыдущими учениями, когда там находилось около 10 – 12 тысяч человек.

В ГПСУ отметили, что Москва перебросила туда определенные подразделения с личным составом и техникой. Официально российско-белорусские учения имеют целью отработку защиты так называемого Союзного государства.

Демченко подчеркнул, что для массового перемещения армии из России нужно время, и такие процессы обязательно фиксируют разведчики.

Сейчас же ситуация стабильная и контролируемая, пограничники не фиксируют угрожающей активности в направлении украинской границы. Несмотря на это в ГПСУ не исключили возможность вражеских провокаций.

Ударной группировки до этого не формировалось, чтобы она была уже готова к каким-то действиям в направлении границы Украины. Однако расслабляться не стоит,

– сказал Андрей Демченко.

Спикер также отметил, что на фоне маневров российско-белорусских войск возможно информационное давление.

К тому же внимание мирового сообщества к положению на границах с Россией и Беларусью особенно обострилось после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.

Инцидент произошел 10 сентября и вызвал обеспокоенность у европейских лидеров.

Польша назвала дроновую атаку сознательной провокацией со стороны Москвы. В Варшаве предупредили о жестком ответе в случае повторения инцидентов.

Вопрос уже вынесен на рассмотрение Совбеза ООН, а НАТО готовит оборонительные шаги.

Детали военных учений "Запад-2025"