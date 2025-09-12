Українські прикордонники стежать за розгортанням російсько-білоруських військових навчань, що стартували 12 вересня. Повідомляється, що ворожі війська наразі не виявляють особливої активності, однак варто бути готовими до провокацій.

Зараз кількість російських військових, задіяних у навчаннях "Захід-2025" на території Білорусі, менша, ніж у 2023 році. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Як прикордонники оцінюють ситуацію?

За словами Демченка, значного скупчення російських військ у Білорусі наразі немає. Кількісно військових значно менше, порівняно із попередніми навчаннями, коли там перебувало близько 10 – 12 тисяч людей.

У ДПСУ зазначили, що Москва перекинула туди певні підрозділи з особовим складом та технікою. Офіційно російсько-білоруські навчання мають на меті відпрацювання захисту так званої Союзної держави.

Демченко підкреслив, що для масового переміщення армії з Росії потрібен час, і такі процеси обов'язково фіксують розвідники.

Нині ж ситуація стабільна й контрольована, прикордонники не фіксують загрозливої активності в напрямку українського кордону. Попри це у ДПСУ не виключили можливість ворожих провокацій.

Ударного угруповання до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Однак розслаблятися не варто,

– сказав Андрій Демченко.

Речник також зазначив, що на фоні маневрів російсько-білоруських військ можливий інформаційний тиск.

До того ж увага світової спільноти становища на кордонах з Росією та Білоруссю особливо загострилася після вторгнення російських безпілотників в повітряний простір країн НАТО.

Інцидент стався 10 вересня й викликав стурбованість у європейських лідерів.

Польща назвала дронову атаку свідомою провокацією з боку Москви. У Варшаві попередили про жорстку відповідь у разі повторення інцидентів.

Питання вже винесене на розгляд Радбезу ООН, а НАТО готує оборонні кроки.

Деталі військових навчань "Захід-2025"