Лукашенко понимает опасности: дипломат ответил, есть ли угрозы от учений "Запад-2025"
- Совместные военные учения "Запад-2025" с Россией запланированы в Беларуси на 12 – 16 сентября в Витебской области, что на большом расстоянии от Украины, поэтому угроз для нашего государства нет.
- МИД Украины предупредило Беларусь держаться подальше от границ, в целом у ВСУ есть возможности нанести удар по белорусским военным объектам в случае угрозы.
- Дипломат Владимир Огрызко считает, что Александр Лукашенко понимает эту опасность.
На 12 –16 сентября в Беларуси запланированы совместные с Россией военные учения "Запад-2025". Они должны быть проведены в Витебской области, это крайний восток страны.
Это достаточно большое расстояние до Украины, поэтому угроз для нашего государства нет. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко.
"Они должны быть проведены в Витебской области. Это крайний восток Беларуси. То есть до Украины достаточно большое расстояние, более 400 километров. Поэтому прямой угрозы нет", – сказал он.
"Украина не простит Беларуси"
Владимир Огрызко отметил, что самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно четко и публично объяснить, что его армия не умеет воевать, поэтому им стоит держаться подальше от границы.
Если учесть наши нынешние возможности, в отличие от февраля 2022 года, то одним прицельным, сильным ударом по ключевым объектам Беларуси армия Лукашенко очень быстро физически закончится,
– подчеркнул дипломат.
МИД Украины уже предупредило Беларусь не приближаться к границам перед учениями "Запад-2025". Такое заявление является своевременным, нужным и очень точным. Вероятно, Лукашенко все понимает.
Думаю, Лукашенко это прекрасно услышал и понял. Все его разговоры о том, что они с Путиным будут продолжать защищать "русский мир" от Запада – для внутреннего пользования. Дай Бог, чтобы у Лукашенко хватило ума и здравого смысла не поддаваться на то, на что его подталкивает Путин. Потому что второй раз Украина не простит Беларуси,
– подчеркнул экс-министр.
По его словам, если Украина бьет вглубь России, то наши дроны будут иметь возможность долетать и до военных объектов на территории Беларуси. Поэтому, вероятно, Лукашенко услышал сигнал от Киева.
Военные учения "Запад-2025": что известно?
Спикер ГПСУ Андрей Демченко в начале августа рассказывал, что для участия в военных учениях "Запад – 2025" уже прибыли первые колонны российских военных и техники. Украина не фиксирует непосредственных угроз со стороны Беларуси.
В InformNapalm отмечали, что в учениях могут принять участие следующие формирования России: 252-й мотострелковый полк, 488-й мотострелковый полк, 15-й мотострелковый полк, а также 423-й мотострелковый полк.
По информации Defense Express, Россия и Беларусь в сентябре хотят провести аж 6 совместных учений. Речь идет о "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эскадрон-2025", в рамках которых будут отрабатывать различные военные действия.
Министерство иностранных дел Украины предостерегло Минск от необдуманных провокаций и посоветовало не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины. Ведь Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа.