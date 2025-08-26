Лукашенко розуміє небезпеки: дипломат відповів, чи є загрози від навчань "Захід-2025"
- Спільні військові навчання "Захід-2025" з Росією заплановані у Білорусі на 12 – 16 вересня у Вітебській області, що на великій відстані від України, тому загроз для нашої держави немає.
- МЗС України попередило Білорусь триматися подалі від кордонів, загалом у ЗСУ є можливості завдати удару по білоруських військових об'єктах у разі загрози.
- Дипломат Володимир Огризко вважає, що Олександр Лукашенко розуміє цю небезпеку.
На 12 – 16 вересня у Білорусі заплановані спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". Вони мають бути проведені у Вітебській області, це крайній схід країни.
Це досить велика відстань до України, тому загроз для нашої держави немає. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко.
"Вони мають бути проведені у Вітебській області. Це крайній схід Білорусі. Тобто до України досить велика відстань, понад 400 кілометрів. Тому прямої загрози немає", – сказав він.
"Україна не пробачить Білорусі"
Володимир Огризко зазначив, що самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку потрібно чітко та публічно пояснити, що його армія не вміє воювати, тому їм варто триматися подалі від кордону.
Якщо врахувати наші теперішні можливості, на відміну від лютого 2022 року, то одним прицільним, сильним ударом по ключових об'єктах Білорусі армія Лукашенка дуже швидко фізично закінчиться,
– підкреслив дипломат.
МЗС України вже попередило Білорусь не наближатися до кордонів перед навчаннями "Захід-2025". Така заява є вчасною, потрібною та дуже влучною. Ймовірно, Лукашенко усе розуміє.
Думаю, Лукашенко це прекрасно почув та зрозумів. Усі його розмови про те, що вони з Путіним будуть продовжувати боронити "рускій мір" від Заходу – для внутрішнього користування. Дай Боже, щоб у Лукашенка вистачило розуму та здорового глузду не піддаватися на те, на що його підштовхує Путін. Бо другого разу Україна не пробачить Білорусі,
– наголосив ексміністр.
За його словами, якщо Україна б'є вглиб Росії, то наші дрони матимуть можливість долітати і до військових об’єктів на території Білорусі. Тому, ймовірно, Лукашенко почув сигнал від Києва.
Військові навчання "Захід-2025": що відомо?
Речник ДПСУ Андрій Демченко на початку серпня розповідав, що для участі у військових навчаннях "Захід – 2025" вже прибули перші колони російських військових і техніки. Україна не фіксує безпосередніх загроз з боку Білорусі.
В InformNapalm зазначали, що у навчаннях можуть взяти участь такі формування Росії: 252-й мотострілецький полк, 488-й мотострілецький полк, 15-й мотострілецький полк, а також 423-й мотострілецький полк.
За інформацією Defense Express, Росія та Білорусь у вересні хочуть провести аж 6 спільних навчань. Мовиться про "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ескадрон-2025", у межах яких відпрацьовуватимуть різні воєнні дії.
Міністерство закордонних справ України застерегло Мінськ від необдуманих провокацій та порадило не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України. Адже Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу.