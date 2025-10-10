Ряд ведущих иностранных СМИ в сопровождении россиян совершили престур на территорию временно оккупированных украинских территорий. Среди них оказались, в частности известные Agence France Presse, Associated Press и другие.

Такую информацию сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, и отметил возможные последствия для этих медиа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Какие ведущие иностранные СМИ ездили в оккупацию?

Георгий Тихий рассказал, что ряд иностранных СМИ через Минобороны России отправил своих журналистов в оккупированные Авдеевку и Курахово Донецкой области, несмотря на предварительные предупреждения украинской стороны относительно этого.

Он назвал подобные поездки аморальными, поскольку они происходят с нарушением международного права и законодательства Украины, и осуществляются в тот момент, когда украинские журналисты находятся в тюрьмах России.

Совершено более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны и в это время кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории,

– подчеркнул он.

По его словам, в список таких СМИ попали Agence France Presse, Associated Press, французское TF1, турецкое Milliyet, арабские издания "Аль Арабия" и "Аль Хаддад", "One America" и китайское СМИ Phoenix.

Но, как известно, это еще не полный перечень, в МИД пообещали обнародовать названия таких медиа позже. Также в оккупацию поехали блогеры и бывшие чиновники из США, Словакии, Чехии, Бразилии, Бельгии, Франции, Турции.

"По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать эту границу в будущем", – подчеркнул представитель украинского ведомства.

Также он пообещал "широкий набор последствий" для репутации и работы таких СМИ. В то же время представитель признал, что в вышеупомянутых медиа есть и украинские команды, которые освещают правду о войне и преступлениях россиян.

Напомним, в конце сентября Украина осудила СМИ, которые были на пропагандистском престуре с оккупантами. Еще тогда отмечали, что каждый участник престуру понесет юридические последствия, в частности запрет на въезд.

В какие еще скандалы попадали иностранцы?