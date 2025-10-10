AFP, AP и другие: какие известные СМИ попали в "список позора" из-за пресс-тура в оккупацию
- Ряд ведущих иностранных СМИ, в частности AFP и AP, осуществила престур на оккупированные территории Украины в сопровождении россиян, несмотря на предупреждение украинской стороны.
- Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что такие поездки являются аморальными и нарушают международное право, пообещав последствия для репутации и работы этих медиа.
Ряд ведущих иностранных СМИ в сопровождении россиян совершили престур на территорию временно оккупированных украинских территорий. Среди них оказались, в частности известные Agence France Presse, Associated Press и другие.
Такую информацию сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, и отметил возможные последствия для этих медиа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Смотрите также США больше не говорят "нет", – МИД Украины об отправке ракет Tomahawk
Какие ведущие иностранные СМИ ездили в оккупацию?
Георгий Тихий рассказал, что ряд иностранных СМИ через Минобороны России отправил своих журналистов в оккупированные Авдеевку и Курахово Донецкой области, несмотря на предварительные предупреждения украинской стороны относительно этого.
Он назвал подобные поездки аморальными, поскольку они происходят с нарушением международного права и законодательства Украины, и осуществляются в тот момент, когда украинские журналисты находятся в тюрьмах России.
Совершено более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны и в это время кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории,
– подчеркнул он.
По его словам, в список таких СМИ попали Agence France Presse, Associated Press, французское TF1, турецкое Milliyet, арабские издания "Аль Арабия" и "Аль Хаддад", "One America" и китайское СМИ Phoenix.
Но, как известно, это еще не полный перечень, в МИД пообещали обнародовать названия таких медиа позже. Также в оккупацию поехали блогеры и бывшие чиновники из США, Словакии, Чехии, Бразилии, Бельгии, Франции, Турции.
"По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать эту границу в будущем", – подчеркнул представитель украинского ведомства.
Также он пообещал "широкий набор последствий" для репутации и работы таких СМИ. В то же время представитель признал, что в вышеупомянутых медиа есть и украинские команды, которые освещают правду о войне и преступлениях россиян.
Напомним, в конце сентября Украина осудила СМИ, которые были на пропагандистском престуре с оккупантами. Еще тогда отмечали, что каждый участник престуру понесет юридические последствия, в частности запрет на въезд.
В какие еще скандалы попадали иностранцы?
Недавно министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил об отставке после того, как пробыл в должности с 25 сентября. До этого он не смог ответить на вопрос, кому принадлежит временно оккупированный Крым.
Также на днях трое депутатов от "Альтернативы для Германии" посетили празднование дня рождения российского диктатора Владимира Путина в посольстве России в Берлине, организованное ультраправым изданием.