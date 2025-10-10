Низка провідних іноземних ЗМІ у супроводі росіян здійснила престур на територію тимчасово окупованих українських територій. Серед них опинилися, зокрема відомі Agence France Presse, Associated Press та інші.

Таку інформацію повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресконференції, і наголосив на можливих наслідках для цих медіа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Які провідні іноземні ЗМІ їздили в окупацію?

Георгій Тихий розповів, що низка іноземних ЗМІ через Міноборони Росії відправила своїх журналістів в окуповані Авдіївку та Курахове Донецької області, попри попередні попередження української сторони щодо цього.

Він назвав подібні поїздки аморальними, оскільки вони відбуваються з порушенням міжнародного права та законодавства України, і здійснюються в той момент, коли українські журналісти перебувають у в'язницях Росії.

Скоєні понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні з початку повномасштабної війни й в цей час хтось просто за руку з російськими окупантами їде знімати картинку на окуповані території,

– наголосив він.

За його словами, до списку таких ЗМІ потрапили Agence France Presse, Associated Press, французьке TF1, турецьке Milliyet, арабські видання "Аль Арабія" і "Аль Хаддад", "One America" і китайське ЗМІ Phoenix.

Але, як відомо, це ще не повний перелік, в МЗС пообіцяли оприлюднити назви таких медіа згодом. Також в окупацію поїхали блогери та колишні посадовці зі США, Словаччини, Чехії, Бразилії, Бельгії, Франції, Туреччини.

"По всім прізвищам із цього списку ми будемо ініціювати заборони на в'їзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати цей кордон у майбутньому", – наголосив речник українського відомства.

Також він пообіцяв "ширший набір наслідків" для репутації та роботи таких ЗМІ. Водночас речник визнав, що у вищезгаданих медіа є й українські команди, які висвітлюють правду про війну та злочини росіян.

Нагадаємо, наприкінці вересня Україна засудила ЗМІ, які були на пропагандистському престурі з окупантами. Ще тоді зазначали, що кожний учасник престуру понесе юридичні наслідки, зокрема заборону на в’їзд.

У які ще скандали потрапляли іноземці?