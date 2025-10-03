Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lrytas і LRT.

Чому литовський міністр не зміг сказати, чий Крим?

Адомавічюса призначили на посаду зовсім недавно – 23 вересня. Тоді його призначення зустріли протестами, але він сказав, що "не з тих хлопців", щоб через це складати повноваження.

"Приводом для обурення стало те, що партії "Зоря Німану" дісталося міністерство внаслідок обміну із соціал-демократами. Кандидатура Адомавічюса, який раніше працював комерційним директором макаронної фабрики і був далеким родичем лідера партії Ремігіюса Жемайтайтіса, викликала шквал критики", – писали журналісти LRT.

3 жовтня журналісти новинного порталу Lrytas запитали чиновника, кому належить Крим.

Його відповідь була такою:

Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо їх порушувати, бо ми тут навіть не про Міністерство культури говоримо.

На прохання пояснити свою позицію міністр додав: "Ні, не будемо грати в ці ігри. Розумієте, треба бути... Тут є межа, за якою не можна зупинятися. Тут треба зупинитися. На цих питаннях".

ЗМІ також писали, що Адомавічюс зняв український прапор з пресцентру міністерства. Після розголосу вийшло незграбне пояснення, мовляв, стяг чистили.

На 5 жовтня представники культурної галузі оголосили протест. Таким чином, усього за тиждень міністр кілька разів оскандалився. Опозиція реагувала дуже різко, мовляв, "Зоря Німану" просуває нову політичну "культуру".

Сам Адомавічюс заявив, що залишив посаду не через свою скандальну відповідь, а через сильний тиск суспільства. Він сказав, що йому та родині було небезпечно перебувати на вулиці, але не конкретизував, чи погрожували йому. Він багато разів згадував культуру, яка нібито за 30 років стала найголовнішим. І загалом говорив дуже плутано.

Оголосивши про свою відставку, Адомавічюс усе ж сказав, що Крим належить Україні, але півострів, на жаль, анексувала Росія. І звинуватив ЗМІ в тому, що слід "правильно ставити запитання".

У партії захистили його.

"Я б назвав це радше непорозумінням: можливо, він неправильно зрозумів питання, можливо, міністр не хотів заглиблюватися в це питання, але, наскільки я знаю Ігнотата, я знаю, що його думка полягає в тому, що Крим та інші окуповані землі однозначно належать Україні", – сказав Робертас Пуховічюс.

За його словами, Адомавічюс може обійняти будь-яку посаду надалі, наприклад, радника міністра культури чи віцеміністра. Та все ж збереться коаліційна рада, щоб вирішити, кому дістанеться крісло міністра культури.

Прем'єрка Інга Ругінене, яка теж тисла на вже колишнього підлеглого, заявила, що їй соромно.

Що відомо про партію "Зоря Німану"?