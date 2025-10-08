Событие вызвало резкую реакцию других немецких политических сил. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MDR.

Как отпраздновали день рождения Путина в Германии?

В Берлине в посольстве России состоялось празднование по случаю дня рождения Владимира Путина. Мероприятие организовал ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали за распространение антиконституционных материалов.

Как пишет издание, главный редактор издания Юрген Эльзессер публично назвал диктатора "государственным деятелем" и "патриотом", который якобы защищает "западные ценности от левацкого Запада", и пожелал ему долголетия.

Среди присутствующих на праздновании были депутаты земельного парламента Саксонии-Анхальт от партии "Альтернатива для Германии" – Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек.

Отмечается, что Тильшнайдер известен своими пророссийскими взглядами и еще в 2022 году посещал оккупированные территории Востока Украины.

Сопредседатель фракции АдГ в Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер подтвердил, что знал об участии депутатов в мероприятии, хотя сам приглашение не получал. Он заявил, что парламентарии "должны вести диалог со всеми сторонами".

Другие немецкие политические силы жестко раскритиковали визит. Например, лидер фракции ХДС Гидо Хойер заявил, что часть АдГ "потеряла связь с основами свободной демократии".

