24 Канал Новости Украины Десятки тисяч людей без світла: Росія атакувала інфраструктуру Запоріжжя
21 марта, 19:25
Десятки тысяч людей без света: Россия атаковала инфраструктуру Запорожья

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Более 47 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроэнергии из-за атаки на критическую инфраструктуру.
  • Часть потребителей уже запитали, другие получат свет после восстановления поврежденного оборудования.

Россия 21 марта атаковала критическую инфраструктуру Запорожской области. В результате ударов без электроэнергии были более 47 тысяч абонентов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Какие последствия обстрела Запорожья?

Вечером 21 марта Россия запускала в направлении Запорожья ударные БпЛА. Во время воздушной тревоги в черте города раздавались взрывы, работала ПВО и поднимался столб дыма.

Как сообщил Федоров, в результате обстрела в некоторых районах города возможны перебои с электроэнергией.

Более 47 тысяч абонентов были обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье,
– уточнили в Запорожской ОГА.

Федоров добавил, что часть домов уже запитали. Однако другим бытовым потребителям и объектам промышленности вернут свет после восстановления поврежденного оборудования.

Последние атаки на энергетику Украины

  • В результате атаки России на критическую инфраструктуру 21 марта было обесточены почти 21 тысяча потребителей в Славутиче. Некоторые объекты переходили на резервное питание. Водоснабжение и отопление в городе обеспечили.

  • Также враг попал в активы Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях. В компании заявили о серьезных повреждениях объектов, однако обошлось без пострадавших.

  • Ранее российская армия атаковала энергообъект на Волыни. В результате обстрела без света осталась часть Нововолынской общины.