Десятки тисяч людей без світла: Росія атакувала інфраструктуру на Запоріжжі
- Понад 47 тисяч абонентів у Запоріжжі залишились без електроенергії через атаку на критичну інфраструктуру.
- Частину споживачів вже заживили, інші отримають світло після відновлення пошкодженого обладнання.
Росія 21 березня атакувала критичну інфраструктуру Запорізької області. Внаслідок ударів без електроенергії були понад 47 тисяч абонентів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки обстрілу Запоріжжя?
Надвечір 21 березня Росія запускала у напрямку Запоріжжя ударні БпЛА. Під час повітряної тривоги у межах міста лунали вибухи, працювала ППО та здіймався стовп диму.
Як повідомив Федоров, внаслідок обстрілу у деяких районах міста можливі перебої з електроенергією.
Більше 47 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя,
– уточнили в Запорізькій ОВА.
Федоров додав, що частину домівок вже заживили. Проте іншим побутовим споживачам та об'єктам промисловості повернуть світло після відновлення пошкодженого обладнання.
Останні атаки на енергетику України
В результаті атаки Росії на критичну інфраструктуру 21 березня було знеструмлено майже 21 тисячу споживачів у Славутичі. Деякі об'єкти переходили на резервне живлення. Водопостачання та опалення у місті забезпечили.
Також ворог поцілив у активи Нафтогазу на Сумщині та Полтавщині. У компанії заявили про серйозні пошкодження об'єктів, проте обійшлось без постраждалих.
Раніше російська армія атакувала енергооб'єкт на Волині. Внаслідок обстрілу без світла залишилась частина Нововолинської громади.