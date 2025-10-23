Запорожская АЭС вышла из самого длинного блэкаута, – Минэнерго

Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской АЭС. Это позволило вывести станцию из режима полного блэкаута.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

Читайте также Уже начали: что задумали россияне относительно ЗАЭС

Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?

На протяжении последнего месяца Запорожская АЭС оставалась без питания. Этот блэкаут был десятым за время полномасштабного вторжения и самым длинным.

Причиной обесточивания стали обстрелы российских войск.

После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента,

– отметила Светлана Гринчук.

Глава Минэнерго добавила, что станцию ​​снова подключили к украинской энергосистеме.

Справка. С начала вторжения энергетики уже 42 раза восстанавливали питание станции.

Ситуацию на ЗАЭС также прокомментировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сообщил, что после месячного отключения продолжается возобновление внешнего электроснабжения на станцию.

Возврат питания является ключевым шагом для обеспечения ядерной безопасности. МАГАТЭ продолжает координировать с обеими сторонами дальнейший ремонт линии "Ферросплавная" 330 кВ,

– говорится в сообщении.

Что известно о блэкауте на ЗАЭС?