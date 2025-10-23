Запорожская АЭС вышла из самого длинного блэкаута, – Минэнерго
- Энергетики возобновили питание Запорожской АЭС после самого длинного блэкаута, вызванного обстрелами российских войск.
- Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что станцию снова подключили к украинской энергосистеме.
Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской АЭС. Это позволило вывести станцию из режима полного блэкаута.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук в эфире телемарафона.
Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?
На протяжении последнего месяца Запорожская АЭС оставалась без питания. Этот блэкаут был десятым за время полномасштабного вторжения и самым длинным.
Причиной обесточивания стали обстрелы российских войск.
После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента,
– отметила Светлана Гринчук.
Глава Минэнерго добавила, что станцию снова подключили к украинской энергосистеме.
Справка. С начала вторжения энергетики уже 42 раза восстанавливали питание станции.
Ситуацию на ЗАЭС также прокомментировал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сообщил, что после месячного отключения продолжается возобновление внешнего электроснабжения на станцию.
Возврат питания является ключевым шагом для обеспечения ядерной безопасности. МАГАТЭ продолжает координировать с обеими сторонами дальнейший ремонт линии "Ферросплавная" 330 кВ,
– говорится в сообщении.
Что известно о блэкауте на ЗАЭС?
В сентябре 2025 года Россия разорвала соединение электростанции с украинской энергосистемой. оккупанты пытались подключить ее к собственной сети, однако безуспешно. Станция функционировала тогда посредством дизельных генераторов.
16 октября глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что есть необходимость в проведении ремонта линий электропередачи (на оккупированном участке и на территории, которая контролируется ВСУ), для этого планируется ввести в действие режим прекращения огня на этой местности.
Уже 18 октября в МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи.