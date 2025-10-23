Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту, – Міненерго

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це дозволило вивести станцію з режиму повного блекауту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністерки енергетики Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.

Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?

Протягом останнього місяця Запорізька АЕС залишалася без живлення. Цей блекаут був десятим за час повномасштабного вторгнення та найдовшим.

Причиною знеструмлення стали обстріли російських військ.

Після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту,

– зазначила Світлана Гринчук.

Очільниця Міненерго додала, що станцію знову під'єднали до української енергосистеми.

Довідка. Від початку вторгнення енергетики вже 42 рази відновлювали живлення станції.

Що відомо про блекаут на ЗАЕС?