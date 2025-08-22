Российская армия сейчас проводит перегруппировку своих войск на Запорожском направлении для дальнейшего проведения штурмов. Хотя известно, что количество атак врага на этом участке фронта уменьшилось.

Впрочем, количество обстрелов, несмотря на это, увеличилось. Такую информацию рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Какова ситуация на Запорожском направлении?

Владислав Волошин рассказал журналистам, что сейчас оккупанты активно перегруппировывают свои войска, в частности накапливают штурмовые подразделения и перебрасывают личный состав этих подразделений на передовые позиции.

Для того, чтобы восстановить активные штурмовые действия и пытаться дальше продвигаться с целью захватить под контроль Запорожскую область. Однако Силы обороны также проводят сейчас поисково-ударные действия, восстановительные действия. В частности в населенных пунктах: Плавни, Каменское,

– сказал он.

По его словам, россиянам в Запорожской области увеличили лимиты использования снарядов для артиллерии на 54%. Кроме того, спикер сообщает об увеличении применения врагом FPV-дронов и дронов-камикадзе.

Что происходит на этом направлении?