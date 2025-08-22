Россия перегруппировывает войска на Запорожье: в Силах обороны рассказали о ситуации там
- Российская армия перегруппировывает войска на Запорожском направлении, накапливая штурмовые подразделения для дальнейших действий.
- Количество обстрелов на этом направлении увеличилось, а также, в частности, возросло использование FPV-дронов и дронов-камикадзе.
Российская армия сейчас проводит перегруппировку своих войск на Запорожском направлении для дальнейшего проведения штурмов. Хотя известно, что количество атак врага на этом участке фронта уменьшилось.
Впрочем, количество обстрелов, несмотря на это, увеличилось. Такую информацию рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
Владислав Волошин рассказал журналистам, что сейчас оккупанты активно перегруппировывают свои войска, в частности накапливают штурмовые подразделения и перебрасывают личный состав этих подразделений на передовые позиции.
Для того, чтобы восстановить активные штурмовые действия и пытаться дальше продвигаться с целью захватить под контроль Запорожскую область. Однако Силы обороны также проводят сейчас поисково-ударные действия, восстановительные действия. В частности в населенных пунктах: Плавни, Каменское,
– сказал он.
По его словам, россиянам в Запорожской области увеличили лимиты использования снарядов для артиллерии на 54%. Кроме того, спикер сообщает об увеличении применения врагом FPV-дронов и дронов-камикадзе.
Что происходит на этом направлении?
Недавно в районе между Урожайным и Токмаком украинские бойцы провели уникальную операцию. Они смогли поразить железнодорожное сообщение через территорию временно оккупированной части Запорожской области.
В "Атэш" на днях сообщали, что на Запорожском направлении российские военные массово покидают свои укрепления. Партизаны отмечают, что подобные случаи происходят довольно часто и свидетельствуют о системных проблемах.
Уже отмечали, что россияне перебрасывают на Ореховский и Гуляйпольский направления в Запорожской области дополнительные силы и технику. Была информация о переброске штатной техники вражеских Воздушно-десантных войск.