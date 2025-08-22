Росія перегруповує війська на Запоріжжі: у Силах оборони розповіли про ситуацію там
- Російська армія перегруповує війська на Запорізькому напрямку, накопичуючи штурмові підрозділи для подальших дій.
- Кількість обстрілів на цьому напрямку збільшилася, а також, зокрема, зросло використання FPV-дронів та дронів-камікадзе.
Російська армія наразі проводить перегрупування своїх військ на Запорізькому напрямку задля подальшого проведення штурмів. Хоча відомо, що кількість атак ворога на цій ділянці фронту зменшилася.
Утім, кількість обстрілів, попри це, збільшилася. Таку інформацію розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у п'ятницю, 22 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка ситуація на Запорізькому напрямку?
Владислав Волошин розповів журналістам, що зараз окупанти активно перегруповують свої війська, зокрема накопичують штурмові підрозділи та перекидають особовий склад цих підрозділів на передові позиції.
Для того, щоб відновити активні штурмові дії й намагатися далі просуватись з метою захопити під контроль Запорізьку область. Проте Сили оборони також проводять зараз пошуково-ударні дії, відновлювальні дії. Зокрема в населених пунктах: Плавні, Кам’янське,
– сказав він.
За його словами, росіянам у Запорізькій області збільшили ліміти використання снарядів для артилерії на 54 %. Крім того, речник повідомляє про збільшення застосування ворогом FPV-дронів та дронів-камікадзе.
Що відбувається на цьому напрямку?
Нещодавно в районі між Урожайним і Токмаком українські бійці провели унікальну операцію. Вони змогли уразити залізничне сполучення через територію тимчасово окупованої частини Запорізької області.
В "Атеш" днями повідомляли, що на Запорізькому напрямку російські військові масово полишають свої укріплення. Партизани наголошують, що подібні випадки стаються доволі часто й свідчать про системні проблеми.
Вже зазначали, що росіяни перекидають на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки в Запорізькій області додаткові сили й техніку. Була інформація про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ.