Партизаны фиксируют участившиеся случаи дезертирства среди российских военных. Захватчики оставляют свои укрепления и прячутся в оккупированных городах.

На Запорожском направлении российские военные массово оставляют свои укрепления. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на информацию движения сопротивления "Атеш".

Почему россияне массово убегают со своих позиций?

По данным агентов движения сопротивления, военнослужащие из 70-го мотострелкового полка, отказываются оставаться под постоянными ударами украинских дронов. Российское командование безответственно бросает солдат под непрерывные дроновые атаки, однако оккупанты самовольно отступают в тыл.

На фотографиях, полученных от самих военнослужащих, можно заметить заброшенные укрепления и ящики с боеприпасами. Позиции остались без охраны, а все полученные координаты уже переданы Силам обороны Украины.



Заброшенные позиции российских солдат / Фото "Атеш"

Обратите внимание! Партизаны отмечают, что подобные случаи происходят довольно часто и свидетельствуют о системных проблемах в российской армии.

Часть военных, оставляющих свои позиции пытается скрываться на оккупированных территориях, в частности в городе Бердянск.

Какова ситуация на Запорожском направлении?