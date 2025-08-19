Укр Рус
19 серпня, 13:38
Бояться українських дронів: росіяни масово тікають із позицій на Запорізькому напрямку

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Російські військові на Запорізькому напрямку масово залишають свої укріплення через страх перед українськими дронами.
  • Зафіксовані випадки дезертирства свідчать про системні проблеми в російській армії, а ситуація на Запорізькому напрямку ускладнюється відсутністю належної логістики для наступу.

Партизани фіксують дедалі частіші випадки дезертирства серед російських військових. Загарбники залишають свої укріплення та ховаються в окупованих містах.

На Запорізькому напрямку російські військові масово полишають свої укріплення. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інформацію руху спротиву "Атеш".

Чому росіяни масово тікають зі своїх позицій?

За даними агентів руху спротиву, військовослужбовці з 70-го мотострілецького полку, відмовляються залишатися під постійними ударами українських дронів. Російське командування безвідповідально кидає солдат під безперервні дронові атаки, однак окупанти самовільно відступають в тил.

На фотографіях, отриманих від самих військовослужбовців, можна помітити покинуті укріплення та ящики з боєприпасами. Позиції залишилися без охорони, а всі отримані координати вже передані Силам оборони України.


Покинуті позиції російських солдатів / Фото "Атеш"

Зверніть увагу! Партизани наголошують, що подібні випадки стаються доволі часто й свідчать про системні проблеми в російській армії.

Частина військових, що залишають свої позиції намагається переховуватися на окупованих територіях, зокрема в місті Бердянськ.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?