Впервые за шесть месяцев: Запорожскую АЭС снова подключили к резервному питанию
- Запорожская атомная электростанция снова подключена к резервному питанию через линию 330 кВ "Ферросплавная-1".
- Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, восстановление линии является важным шагом для ядерной безопасности.
Впервые за несколько месяцев временно оккупированная Запорожская атомная электростанция получила резервное электропитание. Объект подключили к сети по линии 330 кВ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Читайте также Российские удары по подстанциям АЭС Украины не произошли бы без помощи Росатома, – МИД
Что в МАГАТЭ говорят о ситуации на Запорожской АЭС?
Линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была вновь подключена к Запорожской АЭС в 19:43 по местному времени после завершения ремонта. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить крайне необходимое резервное питание.
В МАГАТЭ также заявили, что восстановление линии стало решающим шагом для ядерной безопасности.
Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности,
– подчеркнул глава организации Рафаэль Гросси.
Справка. Линию 750 кВ "Днепровская" восстановили в прошлом месяце.
Что вообще происходит на ЗАЭС?
В сентябре 2025 года Россия разорвала соединение электростанции с украинской энергосистемой. Оккупанты пытались подключить ее к собственной сети, однако без успеха.
В течение месяца Запорожская АЭС оставалась без питания. Этот блэкаут был десятым за время полномасштабного вторжения и самым длинным. Только 23 октября стало известно, что энергетики частично восстановили питание станции.
7 ноября также стало известно, что возле Запорожской АЭС удалось установить кратковременное перемирие для ремонта линии "Ферросплавная-1". Предполагалось, что за работами будет наблюдать команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте.