Впервые за шесть месяцев: Запорожскую АЭС снова подключили к резервному питанию

Впервые за несколько месяцев временно оккупированная Запорожская атомная электростанция получила резервное электропитание. Объект подключили к сети по линии 330 кВ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Что в МАГАТЭ говорят о ситуации на Запорожской АЭС?

Линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была вновь подключена к Запорожской АЭС в 19:43 по местному времени после завершения ремонта. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить крайне необходимое резервное питание.

В МАГАТЭ также заявили, что восстановление линии стало решающим шагом для ядерной безопасности.

Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности,

– подчеркнул глава организации Рафаэль Гросси.

Справка. Линию 750 кВ "Днепровская" восстановили в прошлом месяце.

Что вообще происходит на ЗАЭС?