Вперше за шість місяців: Запорізьку АЕС знову під'єднали до резервного живлення
9 листопада, 08:45
Вперше за шість місяців: Запорізьку АЕС знову під'єднали до резервного живлення

Поліна Буянова
Основні тези
  • Запорізька атомна електростанція знову підключена до резервного живлення через лінію 330 кВ "Феросплавна-1".
  • Як зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, відновлення лінії є важливим кроком для ядерної безпеки.

Вперше за декілька місяців тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція отримала резервне електроживлення. Об'єкт під'єднали до мережі по лінії 330 кВ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Що в МАГАТЕ кажуть про ситуацію на Запорізькій АЕС?

Лінія 330 кВ "Феросплавна-1" була знову підключена до Запорізької АЕС о 19:43 за місцевим часом після завершення ремонту. Це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити вкрай необхідне резервне живлення.

У МАГАТЕ також заявили, що відновлення лінії стало вирішальним кроком для ядерної безпеки.

Поряд із відновленням лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки, 
– наголосив глава організації Рафаель Гроссі.

Довідка. Лінію 750 кВ "Дніпровська" відновили минулого місяця.

Що взагалі відбувається на ЗАЕС?

  • У вересні 2025 року Росія розірвала з'єднання електростанції з українською енергосистемою. Окупанти намагалися під'єднати її до власної мережі, однак без успіху.
     

  • Протягом місяця Запорізька АЕС залишалася без живлення. Цей блекаут був десятим за час повномасштабного вторгнення та найдовшим. Лише 23 жовтня стало відомо, що енергетики частково відновили живлення станції.
     

  • 7 листопада також стало відомо, що біля Запорізької АЕС вдалося встановити короткотривале перемир'я для ремонту лінії "Феросплавна-1". Передбачалося, що за роботами спостерігатиме команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті.