Эффект Баума: почему игорный бизнес в Украине поглотила коррупция и что ждет дальше КРАИЛ

.

Легализация азартных игр в Украине частично вывела из тени основных игроков рынка, впрочем, непрофессиональное администрирование и лоббизм снова завели ситуацию в глубокий кризис. 24 Канал пообщался с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, чтобы разъяснить, почему так произошло, а также – есть ли вообще выход из этой ситуации.

Читайте также Рада одобрила ликвидацию КРАИЛ и усиление контроля за игорным бизнесом

Что происходит с игорным бизнесом в Украине

Сейчас в Украине легально работают и платят налоги 17 сайтов онлайн-казино. Они получили лицензии от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и вышли из тени. Зато есть еще несколько сотен сайтов-пиратов, которые не платят ничего.

Эксперты рассказали 24 Каналу об около 600 сайтов пиратов, а председатель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе заявляет, что их на самом деле вдвое больше, то есть – 1200, из них где-то 300 – 400, по утверждению эксперта, связаны с Россией.

Вопрос о закрытии таких сайтов в идеале должен был бы решаться за 10 минут, вместо этого завис на годы. Три года КРАИЛ на это закрывала глаза и ничего не делала, чтобы заблокировать пиратов. Зато, когда стало "горячо", то есть когда политики увидели, что бюджет государства, воюющего, недополучил миллиарды, все начали "бегать – суетиться".

Тогда наводить порядок взялись специалисты из Бюро Экономической Безопасности (БЭБ), но пошли по пути наименьшего сопротивления, чтобы получить быстрые результаты, и начали "кошмарить" тех, кого проще, то есть легальный бизнес.

БЭБ сейчас обвиняет легальных букмекеров в неуплате налогов и "левых транзакциях", однако эти обвинения можно, конечно, распространить и на других "белых" участников рынка, потому что:

во-первых, Верховная Рада, в апреле 2022 года, запустила без обсуждения в профильном Комитете упрощенное налогообложение игорного бизнеса (2% от дохода),

во-вторых, уполномоченный орган, который должен был надзирать за рынком азартных игр и контролировать его, со своей работой не справился.

На КРАИЛ еще в 2020 году была возложена задача разработать механизм онлайн-мониторинга транзакций и учета валового игрового дохода – GGR, с помощью которого можно было бы легко отслеживать все процессы, зато Комиссия только сейчас начинает искать подрядчиков на выполнение задачи.

Так, были созданы условия для появления некой "серой зоны", где крутится куча денег, но зато очень мало налогов.

Даниил Гетманцев в эксклюзивном комментарии 24 Каналу председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Система онлайн-мониторинга является наиболее эффективным решением по мониторингу всех и каждой ставки в азартных играх. Это не только обеспечивает полное налогообложение игорного бизнеса, система также выполняет функцию предупреждения игры тех людей, которые являются зависимыми от азартных игр. Собственно, невведение в действие указанной системы является главным недостатком работы КРАИЛ, которая не обеспечила ее функционирование в течение трех лет. Сегодня мы оцениваем, что нелегальный рынок азартных игр составляет 30 – 40% от легального.

Архитектор Баум и его детище

Когда Верховная Рада в 2020 году легализовала азартные игры, это было сделано провластным монобольшинством в формате "бешеного принтера". Фактически депутаты голосовали за "решение под ключ", а владельцем ключа был латвийский бизнесмен со связями в России Борис Баум.



Борис Баум / Фото LB.ua

Этот гражданин Латвии 10 лет (с февраля 2005 – по апрель 2015) работал в российско-украинской компании VS Energy.

Украинская часть компании – это олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, а российская – так называемая "Лужниковская финансово-промышленная группа" (ФПГ), которая возникла из одноименной ОПГ (организованной преступной группировки). Боссами этой группы были "авторитетные" бизнесмены Евгений Гинер, Михаил Воеводин, убитый снайпером в 2007 году во дворе Святошинского райсуда города Киева Максим Курочкин.А их политической крышей была российский топ-политик и будущий "клиент" Гааги Александр Бабаков –

Подробнее о Бабакове Как заместитель председателя Госдумы воюет с российскими элитами ради денег

Баум был заместителем главы украинской части VS Energy Михаила Спектора, а также входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов. В то же время в интервью "Левому берегу" Баум откровенно признает, что имел тесные связи с топами "Лужниковских", и более того – намекает, что тех россиян не стоит демонизировать.

В 2015 году Баум официально ушел из VS Energy, но работать на россиян не прекратил. Его новым направлением стала так называемая "игорка" – сам Баум в интервью "Левому Берегу" в начале 2021 года утверждал, что сотрудничал на этом поприще с болгарами. Однако, на самом деле, это были россияне, а именно – оффшорная фирма First National Lotteri Ltd, которая представляет "Первую национальную лотерею" России.

После нескольких лет в тени Баум вынырнул снова после президентских выборов 2019 года. Большую роль сыграли "горизонтальные связи" – Баум жил в элитном коттеджном поселке Романово под Киевом и был соседом айти-бизнесмена Давида Арахамии. Тот присоединился к команде кандидата в президенты Зеленского и поразил начинающего политика своей харизмой и инициативностью, став одним из фаворитов.

Как рассказывал сам Баум в интервью "Левому Берегу", односельчанин попросил пересмотреть его законопроект о легализации азартных игр и был поражен специалистом, а затем рассказал об эксперте новому президенту во время поездки в Николаев.

Это были романтические времена начала "конца эпохи бедности", а потому президент быстро дал "добро". Так Борис Баум стал советником заместителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

То, что за Баумом тянулся длинный российский шлейф, беспокоило, похоже, только журналистов-расследователей, в частности, Юрия Николова. Баум быстро стал своим и вскоре кроме "кураторства игорки" получил на откуп также и борьбу с пандемией COVID-19. Его фонд занимался сбором донатов от бизнеса на борьбу с коронавирусом.

В качестве бонуса за назначение в Офис президента Борис Баум также получил паспорт гражданина Украины. При этом латвийский паспорт он решил таки оставить. Это доказало расследование Bihus.Info в феврале 2020 года, а в 2022 году с его помощью Баум сбежит из Украины 22 июня.

Из уже легендарного расследования Михаила Ткача "Батальон Монако" мы знаем, что Баум в мае 2023 года скрывался на Лазурном побережье в статусе как минимум командира роты того же позорного подразделения. При этом есть все основания полагать, что Баум и в дальнейшем дистанционно руководит делами в КРАИЛ, сменив Киев на Монако.



Борис Баум в Монако / Скриншот из видео расследования "Украинской правды"

КРАИЛ. Российские интересы учтены

Имея в качестве локомотивов Тимошенко и Арахамию, Борис Баум (называл себя "независимым экспертом") протолкнул собственное видение легализации азартных игр. Именно он стоял у истоков создания КРАИЛ – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Планировалось, что он ее и возглавит (Кирилл Тимошенко в интервью заявлял, что Баум – замечательный кандидат). Но официально расправить крылья Бауму не удалось – после громкого коррупционного скандала с так называемыми "Пленками Халимона" осенью 2020 года он попал в опалу и вынужден был снять собственную кандидатуру и снова уйти в тень.

К теме Коррупционная кормушка и азартные игры: что не так с КРАИЛ и поможет ли ликвидация органа

Несмотря на это КРАИЛ работала по "конспектам Баума" и с его людьми (в частности, юристом Андреем Астаповым и компанией Eternal law). При этом сам Баум остался "в теме", как председатель консультационно-экспертного совета (КЭС) при Комиссии.

КЭС быстро стал "центром принятия решений", а Борис Баум стал главным бенефициаром индустрии. КЭС был распущен лишь летом 2022 года, когда Баум сбежал из Украины. К тому же "эксперт" даже после побега сохранил свое влияние на КРАИЛ.

Скандалы вокруг КРАИЛ не заставили себя ждать. Комиссия начала раздавать лицензии примерно всем, однако среди желающих оказалось подозрительно много "контор" с российским следом. Первыми стали украинские отели россиян с VS Energy Воеводина и Бабакова, далее лицензии получила откровенная российская "контора" – 1хбет (ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК). При этом лоббистом этого решения был именно Баум.

На минуточку, россияне получили лицензию от КРАИЛ уже во время полномасштабного вторжения: 22 марта 2022 года подали заявление на получение лицензий, а уже 30 марта регулятор принял решение о выдаче лицензии.

Почти сразу информация об этом решении попала в СМИ, однако КРАИЛ отказался отменять выдачу лицензий представителям страны-оккупанта даже после серии расследований и бегства Баума из Украины.

Представитель InformNapalm передает привет КРАИЛ и Борису Бауму и напоминает, что такое 1хбет:

Всего через несколько месяцев после огласки в СМИ лицензию у россиян отозвали, однако 1хбет продолжил работать в Украине уже как "серая контора".

Это подтвердили OSINT-расследования Molfar, InformNapalm и AIN, также были доказаны прямые связи между ТБК и 1хбет.

Только 18 ноября 2022 года глава КРАИЛ Иван Рудый согласился прокомментировать Forbes эту скандальную историю.

Когда эта лицензия выдавалась, я был в ВСУ, поэтому не могу комментировать весь процесс. Я знаю статистику, сухие факты. Запросы были направлены в Службу безопасности Украины, в БЭБ, в Госфинмониторинг, потом добавился публичный резонанс по этому поводу. Только после получения факта того, что комиссии были предоставлены недостоверные сведения, их лишили лицензий – и букмекерской, и на деятельность в сети интернет... Согласно лицензионных условий и закона есть перечень документов, что подается для получения лицензии. Это одно дело. Но экспертиза соответствия этих документов, проверка на подделку в полномочия комиссии на входят. В таком случае мы начинаем сотрудничество с компетентными органами: полицией, БЭБ, СБУ. Только они могут подтвердить или отменить факты правонарушений,

– председатель КРАИЛ Иван Рудый в интервью Forbes оправдывается за то, что прикрывал российских букмекеров.

Также Иван Рудый заявил, что если "что-то" и было, то это не он, а его заместитель Елена Водолажко (до КРАИЛ работала в медийных структурах Ахметова, также ее связывали с ныне подсанкционной конторой "ПариМатч"), которая была исполняющей обязанности председателя КРАИЛ, пока он был на войне добровольцем.

Попутно благодарим господина Рудого за службу, однако, вопрос соразмерности остается открытым, ведь КРАИЛ в его отсутствие не только позволила зарабатывать россиянам (а значит – финансировать государство-агрессора Россию), но и виновата в том, что бюджет Украины недополучил значительные средства в виде налогов. Более того, закрыл глаза на пиратов, которые активно наживались и наживаются на лудомании украинцев, в частности, и тех, что служат в ВСУ. И главное – проблема пиратов и лудомании возникла не 24 февраля 2022 года.

Попытки преодоления Эффекта Баума

Весной 2024 года мина замедленного действия наконец-то взорвалась. Статья "Экономической правды" от 25 марта о засилье онлайн-казино и неспособности КРАИЛ их контролировать получила безумную огласку. Его следствием стала онлайн-петиция, поданная военным Павлом Петриченко (к сожалению, через несколько суток после этого он погиб на фронте) об ограничении деятельности онлайн-казино.

Она быстро набрала необходимое количество голосов и была рассмотрена СНБО. 20 апреля 2024 года президент Зеленский своим указом ввел решение в действие.

Какие действия предложил СНБО:

ограничить рекламу онлайн-казино;

определить лимиты игры в неделю и лимиты расходов;

ввести систему онлайн-мониторинга;

блокировать нелегальные веб-сайты азартных игр;

ввести ограничения для военных;

СБУ поручили провести проверки организаторов азартных игр.

24 апреля 2024 года Верховная Рада приняла доработанный законопроект N9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Законопроект N9256-д предусматривает:

ужесточение требований к рекламе азартных игр, в частности, увеличение штрафных санкций за нарушения (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в случае рецидива – аннулирование лицензии организатора азартных игр;

уточняются и детализируются порядок и последствия проведения фактических проверок;

вводится система мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в частности, путем мониторинга сети Интернет по выявлению веб-сайтов и/или мобильных приложений, которые предоставляют доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии.

Вдохновителем законопроекта N9256-д выступают Министерство цифровой трансформации (МинЦифры) и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он также стал мишенью для критики.

Главная претензия, которую озвучил глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе, отсутствие диалога с представителями рынка.

Сам Гетманцев считает обвинения манипуляциями и видит попытки затормозить реформу и оставить все как есть. Также депутат опровергает упреки в лоббировании интересов лотерейного бизнеса.

Это очевидная манипуляция. Мы не слышим только тот "бизнес", который направлен на уклонение от уплаты налогов. Но такой вид деятельности бизнесом назвать достаточно сложно. Относительно лотерей – в законопроекте нет ни одной нормы, направленной на защиту их интересов,

– разъяснил ситуацию Даниил Гетманцев.

Что будет с КРАИЛ

За всем этим всплеском бурной деятельности различных ветвей власти не до конца понятной остается судьба КРАИЛ. СНБО после рассмотрения петиции Павла Петриченко запланировал ликвидировать КРАИЛ и создать взамен новую структуру.

Законопроект N9256-д "подвешивает" судьбу КРАИЛ, но не дает детального ответа, что будет дальше.

Он не содержит информации о том, какому министерству или ведомству планируется передать эти полномочия. Однако, скорее всего их получит Министерство цифровой трансформации (Минцифры). Глава министерства Михаил Федоров еще в 2022 году призвал ликвидировать КРАИЛ и критиковал комиссию за бездействие, в частности, за фактический саботаж в сфере создания системы онлайн-мониторинга транзакций. Также Федоров предложил устранить "эффект Баума", то есть автоматизацию выдачи лицензий, чтобы убрать коррупционные риски.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации в комментарии 24 Каналу эту позицию 24 апреля 2024 года (то есть после голосования в первом чтении) разъяснила тем, что законопроект № 9256, наработанный Минцифрой, предусматривает реорганизацию КРАИЛ в новый государственный орган и автоматизацию выдачи игорной лицензии. Законопроект предлагает убрать коллегиальность и назначить одно ответственное лицо, поскольку после цифровизации процедуры большинство процессов будет происходить автоматически.

Также в Минцифры отметили, что законопроект не предусматривает передачу регуляторных функций Министерству цифровой трансформации Украины, но в министерстве готовы присоединиться к проекту, поскольку имеют и компетенцию, и соответствующие возможности.

Со своей стороны Минцифра как профильное министерство по цифровой трансформации при необходимости готово помогать автоматизировать процесс выдачи игорной лицензии и способствовать внедрению системы онлайн-мониторинга. Такие изменения позволят сделать сферу азартных игр и лотерей более прозрачной для бизнеса и общества и исключить коррупцию благодаря минимизации человеческого фактора. А также формировать более системную политику в этой области,

– комментарий от пресс-службы Министерства цифровой трансформации в ответ на запрос 24 Канала.

Даниил Гетманцев в комментарии 24 Канала уточняет, что определить структуру, которая станет регулятором вместо КРАИЛ, что себя скомпрометировала, должны в Кабинете Министров.

Законопроект предусматривает ликвидацию КРАИЛ и передачу функций комиссии центральному органу исполнительной власти (службе), что будет координироваться одним из министерств. Предполагается, что лицензии будут выдаваться автоматически в электронной форме. В то же время функции по контролю и регулированию рынка за новой службой останутся. Решение о том, какой орган будет координировать деятельность службы (Минфин, Минцифры или другое министерство) предлагается оставить за Кабинетом Министров,

– Даниил Гетманцев о сути изменений.

Сейчас это только планы на будущее (впереди второе чтение), при этом КРАИЛ не очень хочет ликвидироваться или "исключаться из процесса", а потому настроена работать как параллельная структура, если все же будет создан новый регулятор. Таким образом, имеем завязку нового конфликта.

Да, букмекеры и компания годами работали в тени, и в этой индустрии традиционно нет культуры уплаты налогов, однако это не означает, что нужно пускать все течением. Рынок азартных игр в условиях войны может стать большим источником налогов, и уже это доказывает.

Только в 2023 году госбюджет Украины получил более 10 миллиардов гривен от игорного бизнеса, но потенциал там еще больше.Нужно только создать единые правила игры и выстроить систему. Эксперты уверены, что при нормальном администрировании цифра реальных налогов может быть в 2 – 3 раза больше.

Даже без системы онлайн-мониторинга нам удалось вывести рынок в белую. Если в 2022 году государство получило лишь 740 миллионов налогов от рынка в год, то в 2023 году уже 10,4 миллиарда гривен. Система онлайн-мониторинга в сочетании с качественной работой регулятора и функционированием РРО позволит полностью вывести игорный рынок в белую,

– убежден Гетманцев.

Если же ситуация не изменится, мы и в дальнейшем будем иметь только международные скандалы и громкие пресс-релизы об арестах миллионов, которые в итоге превращаются в судебные разборки, что затянутся на годы и ни к чему не приведут.

Зато имеют потенциал окончательно испортить имидж государства, которое не получит ни налогов, ни инвестиций, ни даже доброго слова. Именно поэтому государство крайне нуждается в срочном принятии нового закона, что сформирует равные для всех возможности и единые правила игры. Если весь предыдущий опыт показывает, что для регуляции такой чувствительной к коррупции индустрии нужна максимальная автоматизация и диджитализация процессов и минимизация "человеческого фактора", то это должно быть сделано. Зато Борис Баум и его детище КРАИЛ должны быть отстранены от принятия любых решений и лишены влияния на отечественный рынок азартных игр.