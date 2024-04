Ефект Баума: чому гральний бізнес в Україні поглинула корупція та що чекає далі на КРАІЛ

.

Легалізація азартних ігор в Україні частково вивела з тіні основних гравців ринку, втім, непрофесійне адміністрування та лобізм знову завели ситуацію у глибоку кризу. 24 Канал поспілкувався з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, аби роз'яснити, чому так сталося, а також – чи є взагалі вихід із цієї ситуації.

Що відбувається з гральним бізнесом в Україні

Нині в Україні легально працюють і сплачують податки 17 сайтів онлайн-казино. Вони отримали ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і вийшли з тіні. Натомість є ще кілька сотень сайтів-піратів, які не сплачують нічого.

Експерти розповіли 24 Каналу про близько 600 сайтів піратів, а голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе заявляє, що їх насправді вдвічі більше, тобто – 1200, з них десь 300 – 400, за твердженням експерта, пов'язані з Росією.

Питання про закриття таких сайтів в ідеалі мало б вирішуватись за 10 хвилин, натомість зависло на роки. Три роки КРАІЛ на це закривала очі й нічого не робила, щоб заблокувати піратів. Натомість, коли стало "гаряче", тобто коли політики побачили, що бюджет держави, яка воює, недоотримав мільярди, всі почали "бігати – суєтитися".

Тоді наводити лад взялися фахівці з Бюро Економічної Безпеки (БЕБ), але пішли шляхом найменшого спротиву, щоб отримати швидкі результати, та почали "кошмарити" тих, кого простіше, тобто легальний бізнес.

БЕБ нині звинувачує легальних букмекерів у несплаті податків та "лівих транзакціях", проте ці звинувачення можна, звіснопоширити й на інших "білих" учасників ринку, бо:

по-перше, Верховна Рада, в квітні 2022 року, запустила без обговорення у профільному Комітеті спрощене оподаткування грального бізнесу (2% від доходу),

по-друге, уповноважений орган, який мав наглядати за ринком азартних ігор та контролювати його, зі своєю роботою не впорався.

На КРАІЛ ще в 2020 році було покладено завдання розробити механізм онлайн-моніторингу транзакцій та обліку валового ігрового доходу – GGR, за допомогою якого можна було б легко відслідковувати всі процеси, натомість Комісія лише зараз починає шукати підрядників на виконання завдання, хоча сам голова КРАІЛ Іван Рудий ще восени 2020 року в інтерв'ю виданню "Ліга" сам виставляв собі дедлайн до травня 2021-го. Нині маємо весну 2024-го...

Так, було створено умови для появи такої собі "сірої зони", де крутиться купа грошей, але натомість дуже мало податків.

Данило Гетманцев в ексклюзивному коментарі 24 Каналу голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Система онлайн-моніторингу є найбільш ефективним рішенням щодо моніторингу всіх та кожної ставки в азартних іграх. Це не тільки забезпечує повне оподаткування грального бізнесу, система також виконує функцію упередження гри тих людей, які є залежними від азартних ігор. Власне, невведення в дію зазначеної системи є головним недоліком роботи КРАІЛ, яка не забезпечила її функціонування протягом трьох років. Сьогодні ми оцінюємо, що нелегальний ринок азартних ігор складає 30 – 40% від легального.

Архітектор Баум та його дітище

Коли Верховна Рада в 2020 році легалізувала азартні ігри, це було зроблено провладною монобільшістю у форматі "скаженого принтера". Фактично депутати голосували за "рішення під ключ", а власником ключа був латвійський бізнесмен зі зв'язками в Росії Борис Баум.



Борис Баум / Фото LB.ua

Цей громадянин Латвії 10 років (з лютого 2005 – по квітень 2015) працював у російсько-українській компанії VS Energy.

Українська частина компанії – це олігархи Ігор Коломойський і Віктор Пінчук, а російська – так звана "Лужніковська фінансово-промислова група" (ФПГ), яка постала з однойменного ОЗГ (українською – організоване злочинне угруповання). Босами цієї групи були "авторитетні" бізнесмени Євгеній Гінер, Міхаїл Воєводін, вбитий снайпером у 2007 році на подвір'ї ї Святошинського райсуду міста Києва Максим Курочкін.А їхнім політичним дахом був російський топполітик та майбутній "клієнт" Гааги Алєксандр Бабаков –

Баум був заступником голови української частини VS Energy Михайла Спектора, а також входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів. Водночас в інтерв'ю "Лівому берегу" Баум відверто визнає, що мав тісні зв'язки з топами "Лужніковських", ба більше – натякає, що тих росіян не варто демонізувати.

У 2015 році Баум офіційно пішов з VS Energy, але працювати на росіян не припинив. Його новим напрямком стала так звана "ігорка" – сам Баум в інтерв'ю "Лівому Берегу" на початку 2021 року стверджував, що співпрацював на цій ниві з болгарами. Проте, насправді, це були росіяни, а саме – офшорна фірма First National Lotteri Ltd, яка представляє "Першу національну лотерею" Росії.

Після кількох років у тіні Баум виринув знову після президентських виборів 2019 року. Велику роль зіграли "горизонтальні зв'язки" – Баум мешкав в елітному котеджному селищі Романово під Києвом та був сусідом айті-бізнесмена Давіда Арахамії. Той долучився до команди кандидата в президенти Зеленського та вразив політика-початківця своєю харизмою та ініціативністю, ставши одним із фаворитів.

Як розповідав сам Баум в інтерв’ю "Лівому Берегу", односельчанин попросив переглянути його законопроєкт про легалізацію азартних ігор і був вражений фахівстю, а згодом розповів про експерта новому президенту під час поїздки до Миколаєва.

Це були романтичні часи початку "кінця епохи бідності", а тому президент швидко дав "добро". Так Борис Баум став радником заступника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Те, що за Баумом тягнувся довгий російський шлейф, турбувало, схоже, лише журналістів-розслідувачів, зокрема, Юрія Ніколова. Баум швидко став своїм і незабаром окрім "кураторства ігорки" отримав на відкуп також і боротьбу з пандемією COVID-19. Його фонд займався збором донатів від бізнесу на боротьбу з коронавірусом.

Як бонус за призначення в Офіс Президента Борис Баум також отримав паспорт громадянина України. До того ж латвійський паспорт він вирішив таки залишити. Це довело розслідування Bihus.Info у лютому 2020 року, а в 2022 році за його допомогою Баум втече з України 22 червня.

З уже легендарного розслідування Михайла Ткача "Батальйон Монако" ми знаємо, що Баум в травні 2023 року переховувався на Лазуровому узбережжі в статусі як мінімум командира роти того ж ганебного підрозділу. Водночас є всі підстави вважати, що Баум і надалі дистанційно керує справами у КРАІЛ, змінивши Київ на Монако.



Борис Баум у Монако / Скриншот з відео розслідування "Української правди"

КРАІЛ. Російські інтереси враховано

Маючи за локомотивів Тимошенка та Арахамію, Борис Баум (називав себе "незалежним експертом") проштовхнув власне бачення легалізації азартних ігор. Саме він стояв біля витоків створення КРАІЛ – Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Планувалося, що він її й очолить (Кирило Тимошенко в інтерв'ю заявляв, що Баум – чудовий кандидат). Але офіційно розправити крила Бауму не вдалося – після гучного корупційного скандалу із так званими "Плівками Халімона" восени 2020 року він потрапив в опалу й змушений був зняти власну кандидатуру та знову піти в тінь.

Попри це КРАІЛ працювала за "конспектами Баума" та з його людьми (зокрема, юристом Андрієм Астаповим та компанією Eternal law). Водночас сам Баум залишився "в темі", як голова консультаційно-експертної ради (КЕР) при Комісії.

КЕР швидко стала "центром ухвалення рішень", а Борис Баум став головним бенефіціаром індустрії. КЕР була розпущена лише влітку 2022 року, коли Баум втік з України. До того ж "експерт" навіть після втечі зберіг свій вплив на КРАІЛ.

Скандали навколо КРАІЛ не забарилися. Комісія почала роздавати ліцензії приблизно всім, проте серед охочих виявилось підозріло багато "контор" із російським слідом. Першими стали українські готелі росіян з VS Energy Воєводіна та Бабакова, далі ліцензії отримала відверта російська "контора" – 1хбет (ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК). Водночас лобістом цього рішення був саме Баум.

На хвилиночку, росіяни отримали ліцензію від КРАІЛ вже під час повномасштабного вторгнення: 22 березня 2022 року подали заяву на отримання ліцензій, а вже 30 березня регулятор ухвалив рішення про видачу ліцензії.

Майже одразу інформація про це рішення потрапила у ЗМІ, проте КРАІЛ відмовився скасовувати видачу ліцензій представникам країни-окупанта навіть після серії розслідувань та втечі Баума з України.

Речник InformNapalm передає привіт КРАІЛ та Борису Бауму та нагадує, що таке 1хбет:

Лише через кілька місяців після розголосу в ЗМІ ліцензію у росіян відкликали, проте 1хбет продовжив працювати в Україні вже як "сіра контора".

Це підвердили OSINT-розслідування Molfar, InformNapalm та AIN, також були доведені прямі зв'язки між ТБК та 1хбет.

Тільки 18 листопада 2022 року голова КРАІЛ Іван Рудий погодився прокоментувати Forbes цю скандальну історію.

Коли ця ліцензія видавалась, я був у ЗСУ, тому не можу коментувати весь процес. Я знаю статистику, сухі факти. Запити були направлені до Служби безпеки України, до БЕБ, до Держфінмоніторингу, потім додався публічний резонанс з цього приводу. Лише після отримання факту того, що комісії були надані недостовірні відомості, їх позбавили ліцензій – і букмекерської, і на діяльність в мережі інтернет… Згідно ліцензійних умов та закону є перелік документів, що подається для отримання ліцензії. Це одна справа. Але експертиза відповідності цих документів, перевірка на підробку до повноважень комісії на входять. В такому разі ми починаємо співпрацю з компетентними органами: поліцією, БЕБ, СБУ. Тільки вони можуть підтвердити або скасувати факти правопорушень,

– голова КРАІЛ Іван Рудий у інтерв’ю Forbes виправдовується за те, що прикривав російських букмекерів.

Також Іван Рудий заявив, що якщо "щось" і було, то це не він, а його заступниця Олена Водолажко (до КРАІЛ працювала в медійних структурах Ахметова, також її пов'язували з нині підсанкційною конторою "ПаріМатч"), яка була виконувачкою обов’язків голови КРАІЛ, поки він був на війні добровольцем.

Принагідно дякуємо панові Рудому за службу, проте, питання співрозмірності залишається відкритим, адже КРАІЛ за його відсутності не лише дозволила заробляти росіянам (а значить – фінансувати державу-агресора Росію), але й винна в тому, що бюджет України недоотримав значні кошти у вигляді податків. Ба більше, закрив очі на піратів, які активно наживалися та наживаються на лудоманії українців, зокрема, й тих, що служать у ЗСУ. І головне – проблема піратів і лудоманії виникла не 24 лютого 2022 року.

Спроби подолання Ефекту Баума

Навесні 2024 року міна сповільненої дії нарешті вибухнула. Стаття "Економічної правди" від 25 березня про засилля онлайн-казино та неспроможність КРАІЛ їх контролювати набула шаленого розголосу. Його наслідком стала онлайн-петиція, подана військовим Павлом Петриченком (на жаль, через кілька діб після цього він загинув на фронті) про обмеження діяльності онлайн-казино.

Вона швидко набрала необхідну кількість голосів і була розглянута РНБО. 20 квітня 2024 року президент Зеленський своїм указом ввів рішення в дію.

Які дії запропонувала РНБО:

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;

ввести обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

24 квітня 2024 року Верховна Рада прийняла доопрацьований законопроєкт N9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Законопроєкт N9256-д передбачає:

посилення вимог до реклами азартних ігор, зокрема, збільшення штрафних санкцій за порушення (з 300 до 600 мінімальних заробітних плат), у випадку рецидиву – анулювання ліцензії організатора азартних ігор;

уточнюються та деталізуються порядок і наслідки проведення фактичних перевірок;

запроваджується система заходів щодо запобігання та протидії функціонуванню заборонених азартних ігор та/або гральних закладів, зокрема, шляхом моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних застосунків, які надають доступ на території України до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії.

Натхненником законопроєкту N9256-д виступають Міністерство цифрової трансформації (МінЦифри) та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він також став мішенню для критики.

Головна претензія, яку озвучив голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе, відсутність діалогу з представниками ринку.

Сам Гетманцев вважає звинувачення маніпуляціями і бачить спроби загальмувати реформу та залишити все як є. Також депутат спростовує закиди у лобіюванні інтересів лотерейного бізнесу.

Це очевидна маніпуляція. Ми не чуємо лише той "бізнес", який спрямований на ухилення від сплати податків. Але такий вид діяльності бізнесом назвати достатньо складно. Щодо лотерей – у законопроєкті немає жодної норми, що спрямована на захист їх інтересів,

– роз'яснив ситуацію Данило Гетманцев.

Що буде з КРАІЛ

За всім цим сплеском бурхливої діяльності різних гілок влади не до кінця зрозумілою залишається доля КРАІЛ. РНБО після розгляду петиції Павла Петриченка запланувала ліквідувати КРАІЛ та створити натомість нову структуру.

Законопроєкт N9256-д "підвішує" долю КРАІЛ, але не дає детальної відповіді, що буде далі.

Він не містить інформації про те, якому міністерству чи відомству планується передати ці повноваження. Проте, швидше за все їх отримає Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри). Очільник міністерства Михайло Федоров ще в 2022 році закликав ліквідувати КРАІЛ та критикував комісію за бездіяльність, зокрема, за фактичний саботаж у сфері створення системи онлайн-моніторингу транзакцій. Також Федоров запропонував усунути "ефект Баума", тобто автоматизацію видачі ліцензій, щоб прибрати корупційні ризики.

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації у коментарі 24 Каналу цю позицію 24 квітня 2024 року (тобто після голосування у першому читанні) роз'яснила тим, що законопроєкт № 9256, напрацьований Мінцифрою, передбачає реорганізацію КРАІЛ в новий державний орган й автоматизацію видачі гральної ліцензії. Законопроєкт пропонує прибрати колегіальність і призначити одну відповідальну особу, оскільки після цифровізації процедури більшість процесів відбуватиметься автоматично.

Також у Мінцифри зауважили, що законопроєкт не передбачає передачу регуляторних функцій Міністерству цифрової трансформації України, але в міністерстві готові долучитися до проєкту, оскільки мають і компетенцію, і відповідні можливості.

Зі свого боку Мінцифра як профільне міністерство з цифрової трансформації за потреби готове допомагати автоматизувати процес видачі гральної ліцензії та сприяти впровадженню системи онлайн-моніторингу. Такі зміни дозволять зробити сферу азартних ігор і лотерей більш прозорою для бізнесу та суспільства та унеможливити корупцію завдяки мінімізації людського фактора. А також формувати більш системну політику у цій галузі,

– коментар від пресслужби Міністерства цифрової трансформації у відповідь на запит 24 Каналу.

Данило Гетманцев у коментарі 24 Каналу уточнює, що визначити структуру, яка стане регулятором замість КРАІЛ, що себе скомпроментувала, повинні у Кабінеті Міністрів.

Законопроєкт передбачає ліквідацію КРАІЛ та передачу функцій комісії центральному органу виконавчої влади (службі), що буде координуватися одним з міністерств. Передбачається, що ліцензії будуть видаватися автоматично в електронній формі. Водночас функції з контролю та регулювання ринку за новою службою залишаться. Рішення про те, який орган буде координувати діяльність служби (Мінфін, Мінцифри чи інше міністерство) пропонується залишити за Кабінетом Міністрів,

– Данило Гетманцев про суть змін.

Наразі це лише плани на майбутнє (попереду друге читання), водночас КРАІЛ не дуже хоче ліквідовуватись чи "виключатись з процесу", а тому налаштована працювати як паралельна структура, якщо все ж буде створений новий регулятор. Тож маємо зав’язку нового конфлікту.

Так, букмекери та компанія роками працювали в тіні, та в цій індустрії традиційно нема культури сплати податків, проте це не означає, що потрібно пускати все плином. Ринок азартних ігор в умовах війни може стати великим джерелом податків, і вже це доводить.

Лише у 2023 році держбюджет України отримав понад 10 мільярдів гривень від грального бізнесу, але потенціал там ще більший.Потрібно лише створити єдині правила гри та вибудувати систему. Експерти впевнені, що за нормального адміністрування цифра реальних податків може бути у 2 – 3 рази більшою.

Навіть без системи онлайн-моніторингу нам вдалося вивести ринок в білу. Якщо в 2022 році держава отримала лише 740 мільйонів податків від ринку на рік, то в 2023 році вже 10,4 мільярда гривень. Система онлайн-моніторингу у поєднанні з якісною роботою регулятора та функціонуванням РРО дасть змогу повністю вивести гральний ринок в білу,

– переконаний Гетманцев.

Якщо ж ситуація не зміниться, ми й надалі будемо мати лише міжнародні скандали та гучні пресрелізи про арешти мільйонів, які в підсумку перетворюються на судові розбірки, що затягнуться на роки та ні до чого не призведуть.

Натомість мають потенціал остаточно зіпсувати імідж держави, яка не отримає ані податків, ані інвестицій, ані навіть доброго слова. Саме тому держава конче потребує термінового ухвалення нового закону, що сформує рівні для всіх можливості та єдині правила гри. Якщо весь попередній досвід свідчить, що для регуляції такої чутливої до корупції індустрії потрібна максимальна автоматизація та діджиталізація процесів та мінімізація "людського фактору", то це має бути зроблено. Натомість Борис Баум та його дітище КРАІЛ мають бути усунуті від ухвалення будь-яких рішень та позбавлені впливу на вітчизняний ринок азартних ігор.