Освобождение от оккупантов села Заречное: в ВСУ рассказали детали и показали эксклюзивные кадры
- Силы обороны Украины освободили населенный пункт Заречное в Донецкой области и установили украинский флаг.
- Уничтожено 47 российских захватчиков, еще 13 взяты в плен.
- 425 ОШП показал эксклюзивные кадры операции по освобождению Заречного.
Силы обороны Украины деоккупировали населенный пункт Заречное в Донецкой области. Село полностью под контролем украинской армии.
На днях Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взят под контроль этот населенный пункт. О чем сообщили в 425 ОШП и показали эксклюзивные кадры, информирует 24 Канал.
Что известно об освобождении от оккупантов поселка Заречное?
В субботу, 6 сентября, 425-й штурмовой полк ВСУ зачистил от врага и установил украинский флаг в поселке Заречное в Донецкой области.
Во время зачистки от оккупантов бойцы ВСУ уничтожили 47 захватчиков российской армии, и еще 13 – взяли в плен.
Для выполнения задачи сформировали сводное подразделение из бойцов полка. Операторы дронов полка вместе с пилотами батальона беспилотных систем 63-й механизированной бригады ВСУ наносили поражение и уничтожали вояк армии противника. После этого украинские штурмовики в каждом здании проводили зачистку.
Кроме этого, в 425-м ОШП показали эксклюзивные кадры операции.
Заречное снова под контролем ВСУ: смотрите эксклюзивные кадры
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Поздно вечером 7 сентября в DeepState отметили, что Силы Обороны Украины зачистили противника во Владимировке, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком. В то же время указывалось, что враг продвинулся в Серебрянском лесничестве.
- Согласно данным утренней сводки от Генштаба ВСУ за 8 сентября, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское направление, где ВСУ остановили 43 атаки агрессора.