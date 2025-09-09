Звільнення від окупантів села Зарічне: в ЗСУ розповіли деталі і показали ексклюзивні кадри
- Сили оборони України звільнили населений пункт Зарічне в Донецькій області та встановили український прапор.
- Знищено 47 російських загарбників, ще 13 взято в полон.
- 425 ОШП показав ексклюзивні кадри операції зі звільнення Зарічного.
Сили оборони України деокупували населений пункт Зарічне в Донецькій області. Село повністю під контролем української армії.
Днями Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль цей населений пункт. Про що повідомили у 425 ОШП та показали ексклюзивні кадри, інформує 24 Канал.
Дивіться також Росіяни просунулися на півночі Харківщини, а ЗСУ – в районі Добропілля: огляд фронту і карти ISW
Що відомо про звільнення від окупантів селища Зарічне?
В суботу, 6 вересня, 425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від ворога та встановив український прапор у селищі Зарічне на Донеччині.
Під час зачистки від окупантів бійці ЗСУ знищили 47 загарбників російської армії, та ще 13 – взяли у полон.
Для виконання завдання сформували зведений підрозділ із бійців полку. Оператори дронів полку разом з пілотами батальйону безпілотних систем 63-ї механізованої бригади ЗСУ завдавали ураження та знищували вояк армії противника. Після цього українські штурмовики у кожній будівлі проводили зачистку.
Крім цього, у 425-му ОШП показали ексклюзивні кадри операції.
Зарічне знову під контролем ЗСУ: дивіться ексклюзивні кадри
Дивіться також У серпні темпи російської окупації впали майже на 20%, – DeepState
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Пізно ввечері 7 вересня в DeepState зазначили, що Сили Оборони України зачистили противника у Володимирівці, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому. Водночас вказувалося, що ворог просунувся у Серебрянському лісництві.
- Відповідно до даних ранкового зведення від Генштабу ЗСУ за 8 вересня, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський напрямок, де ЗСУ зупинили 43 атаки агресора.