Учителя во Львове могут получить доплату 20 тысяч гривен: мэр города назвал условия

В Украине не раз поднимали вопрос о повышении зарплат для учителей. Сегодня в соотношении с ценами они остаются довольно низкими и неконкурентными.

В целом средняя зарплата в категории образования и науки во Львове составляет 21 тысячу гривен. Но, как рассказал 24 Каналу городской голова Львова Андрей Садовый, в школах зарплаты значительно ниже.

Какой должна быть зарплата учителя?

Ответственность городского головы – это средняя школа. Зарплата, с которой начинает учитель, там составляет 10 – 12 тысяч, В долларовом эквиваленте это 200 – 250 долларов. Это очень малая зарплата для людей, которым мы отдаем наших детей.

По моему мнению, заработная плата учителя должна быть ориентировочно 35 тысяч. Чтобы вы понимали, 100 лет назад на Галичине было такое правило, что заработная плата учителя равнялась примерно 976 килограммов хлеба. Сегодня это около 35 тысяч гривен,

– отметил Андрей Садовый.

Именно от заработной платы учителя надо высчитывать зарплату судьи, прокурора, таможенника, министра, мэра и так далее. Тогда есть уважение к работе учителя. Ведь только один рычаг может изменить ситуацию в стране – это образование, обучение людей.

Андрей Садовый отметил, что город обращает на это внимание. Поэтому лучшие учителя в школах Львова получат такую зарплату. Им предоставляют дополнительную оплату от общества. В каждой школе таких учителей 15 – 20.

Лучших учителей выбирают дети через опрос. Они определяют учителей, которые их вдохновляют. По такому методу выбора не может быть замечаний

Я потом спрашивал господина Андрея Закалюка (директор департамента образования и культуры Львовского городского совета – 24 Канал), анализировали ли они анализировали, кого выбрали дети. И он сказал, что все сходит на 99,9%,

– добавил мэр Львова.

Поэтому в 2026 году снова будет голосование. Сейчас между учителями конкуренция, потому что они знают, что могут получить доплату 20 тысяч гривен.

"Я считаю, что учитель, который горит своим делом, отдает всего себя – должен иметь достойную зарплату. Я верю, что такой будет зарплата учителя в Украине. Потому что все эти разговоры о важности образования, о любви к педагогам – надо подкреплять деньгами. Учителей надо любить деньгами", – подчеркнул Андрей Садовый.

