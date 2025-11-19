Зеленский отправился в турне по Европе: эксперт-международник объяснил, почему выбрали именно такие страны
- Владимир Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию во время европейского турне для обсуждения энергетического сотрудничества и военной помощи.
- Во время визита были подписаны соглашения, которые предусматривают импорт газа и возможное получение истребителей Rafale и систем ПВО.
Владимир Зеленский отправился в европейское турне. Он посетил Грецию, где объявил о подписании важного соглашения в сфере энергетики, а также имел встречи во Франции и Испании.
Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что с точки зрения военной помощи визит во Францию является очень важным. С этой страной у нас тесные отношения.
К теме Зеленский посещает Великобританию: он встретился с королем Чарльзом ІІІ и премьером Стармером
Почему Зеленский посетил именно эти страны?
Соглашение с Францией может усилить нашу боевую авиацию. Впрочем стоит понимать, что это не произойдет одномоментно, а будет важным на перспективу. Скорее всего, соглашение ориентировано на послевоенное время. Оно может стать своеобразной гарантией безопасности для Украины.
По Греции, то здесь важен энергетический сектор, особенно вопрос газа в зимний период. Вероятно, именно поэтому Владимир Зеленский посетил Афины.
К слову! Президент Украины заявил, что договорился с Грецией что договорился с Грецией об импорте газа. Поставки начнутся с января 2026 года из греческого Александруполиса в Одессу. Так удастся компенсировать потери из-за российских обстрелов.
"Трудно сказать, что именно будут обсуждать в Испании в контексте поддержки нашего государства. Важно подчеркнуть, что Испания является одной из стран, которую часто критикует администрация Дональд Трампа из-за нежелания выделять столько средств, сколько хочет Альянс", – заметил эксперт-международник.
К сожалению, официальный Мадрид имеет на это собственные взгляды. Там согласны, что нужно усиливать оборону, выделять на это больше средств, но в этом смысле Испания проявляет себя не слишком сильно. Возможно, определенную роль играет географический фактор, потому что Испания достаточно удалена от фронта, России и Украины.
Но стоит понимать, что каждая европейская страна находится в зоне риска. Поэтому эта страна также будет поддерживать нас, поэтому за это все украинцы очень благодарны.
Зеленский отправился в зарубежное турне: что известно?
- В Греции 16 ноября украинский лидер подписал соглашение в энергетической сфере, а также предложил совместно производить оружие с греческими промышленниками. Это позволит изменить европейские арсеналы.
- На следующий день во Франции состоялась встреча с Эммануэлем Макроном. Приоритетным вопросом было закрытие воздушного пространства над Украиной. Также говорилось о привлечении современных средств в Воздушные силы.
- Владимир Зеленский объявил о подписании "исторического соглашения". Предварительно оно рассчитано на 10 лет. В рамках договоренностей, вероятно, Украина получит многоцелевые истребители Rafale с французских складов, а также системы ПВО.