Зеленський вирушив у турне Європою: експерт-міжнародник пояснив, чому обрали саме такі країни

Володимир Зеленський вирушив у європейське турне. Він відвідав Грецію, де оголосив про підписання важливої угоди у сфері енергетики, а також мав зустрічі у Франції та Іспанії.

Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що з погляду військової допомоги візит до Франції є дуже важливим. З цією країною у нас тісні відносини.

Чому Зеленський відвідав саме ці країни?

Угода з Францією може посилити нашу бойову авіацію. Втім варто розуміти, що це не відбудеться одномоментно, а буде важливим на перспективу. Скоріш за все, угода орієнтована на повоєнний час. Вона може стати своєрідною гарантією безпеки для України.

Щодо Греції, то тут важливий енергетичний сектор, особливо питання газу у зимовий період. Ймовірно, саме тому Володимир Зеленський відвідав Афіни.

До слова! Президент України заявив, що домовився з Грецією про імпорт газу. Постачання почнуться з січня 2026 року з грецького Александруполіса до Одеси. Так вдасться компенсувати втрати через російські обстріли.

"Важко сказати, що саме обговорюватимуть в Іспанії в контексті підтримки нашої держави. Важливо підкреслити, що Іспанія є однією з країн, яку часто критикує адміністрація Дональд Трампа через небажання виділяти стільки коштів, скільки хоче Альянс", – зауважив експерт-міжнародник.

На жаль, офіційний Мадрид має на це власні погляди. Там згодні, що потрібно посилювати оборону, виділяти на це більше коштів, але в цьому сенсі Іспанія проявляє себе не надто сильно. Можливо, певну роль відіграє географічний фактор, бо Іспанія досить віддалена від фронту, Росії та України.

Але варто розуміти, що кожна європейська країна перебуває у зоні ризику. Тому ця країна також підтримуватиме нас, тому за це всі українці дуже вдячні.

Зеленський вирушив у закордонне турне: що відомо?