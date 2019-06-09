Зеленое море в Одессе: чем это опасно для экологии и человека

В Одессе и Одесской области на местных пляжах вода окрасилась в зеленый цвет. Купаться в такой воде – опасно, поэтому местные активно публикуют фото и видео в своих социальных сетях.

Причиной цветения воды объясняют размножением микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества. Об этом сообщило издание "BBC Украина".

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Такое интенсивное окрашивание Одесского залива наблюдают редко. Специалисты утверждают, что на цветение воды влияет два фактора:

Уровень солености воды. Загрязнения.

"Первое – соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения – увеличилась. Второе – загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливней", – объяснил биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Официально городские власти купаться в море не запретили, однако экологи не советуют этого делать.

При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми,

– добавил Владислав Балинский.

Если приливы биогенных элементов будут продолжаться, а температура воды и в дальнейшем будет увеличиваться, то возможно возникновение нехватки воздуха в воде.

"Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году – массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы", – рассказал Владислав Балинский.

Однако на сайте Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа написали, что они контролируют ситуацию.

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"По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ. Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды", – написали на сайте экологической инспекции.