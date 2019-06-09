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      Зеленое море в Одессе: чем это опасно для экологии и человека

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      Море позеленело в Одессе
      Море позеленело в Одессе / obozrevatel.com

      В Одессе и Одесской области на местных пляжах вода окрасилась в зеленый цвет. Купаться в такой воде – опасно, поэтому местные активно публикуют фото и видео в своих социальных сетях.

      Причиной цветения воды объясняют размножением микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества. Об этом сообщило издание "BBC Украина".

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      Такое интенсивное окрашивание Одесского залива наблюдают редко. Специалисты утверждают, что на цветение воды влияет два фактора:

      1. Уровень солености воды.
      2. Загрязнения.

      "Первое – соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения – увеличилась. Второе – загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливней", – объяснил биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

      Официально городские власти купаться в море не запретили, однако экологи не советуют этого делать.

      При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми,
      – добавил Владислав Балинский.

      Если приливы биогенных элементов будут продолжаться, а температура воды и в дальнейшем будет увеличиваться, то возможно возникновение нехватки воздуха в воде.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Го купаться

      Допис, поширений Инна (@innalav131900)

      "Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году – массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы", – рассказал Владислав Балинский.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зеленую воду и пену наблюдают отдыхающие последние два дня фактически на всех одесских пляжах Причины этого явления — жара и дожди, которые спровоцировали цветение пенообразующих водорослей Nodularia spumigena. Цветение нодулярии в Одессе возникает нередко в конце мая-начале июня и заканчивается при первом небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, но при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление ?

      Допис, поширений Душевная Одесса (@soulful_odessa)

      Однако на сайте Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа написали, что они контролируют ситуацию.

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      "По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ. Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды", – написали на сайте экологической инспекции.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Экология
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